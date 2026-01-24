A MÁV-csoport közlése szerint az év során több mint 900 ezer étel- és italvásárlást regisztráltak a fedélzeti vendéglátásban.

A fedélzeti gasztronómia abszolút slágere 2025-ben is a hot dog volt: több mint 64 ezer darab fogyott belőle. Népszerűek maradtak a reggeli menük és a háromszög szendvicsek is. Az italok közül a kóla vezetett, közel 110 ezer palackkal, míg a sörök közül egy cseh márka bizonyult a legnépszerűbbnek.

A magasabb kényelmi szintet kínáló utazási formák iránti érdeklődés látványosan nőtt: a prémium osztályú InterCity-szakaszokon több mint 150 ezer utas utazott 2025-ben.

Az 1+ osztályú IC-kocsik bevezetése óta összesen már félmillióan választották ezt az utazási formát. Az éjszakai vonatok is erős évet zártak: fekvőhelyes kocsiban mintegy 90 ezer, hálókocsiban pedig 40 ezer utas pihent utazás közben.

Sikeresnek bizonyult a MÁV-csoport és a MOL közös pilot programja is: a Fresh Corner szolgáltatás 11 hónap alatt több mint 1300 járaton volt elérhető a Kék Hullám és Napfény IC-ken. A fél év alatt közel 18 ezer tranzakciót regisztráltak, itt is a hot dog és a kávé volt a legkeresettebb.

A pozitív tapasztalatok alapján az együttműködés 2026-ban is folytatódik. Emellett az Utasellátó frissülő menükkel és kifejezetten a nyári szezonra szabott különleges fogásokkal készül az utazók számára.