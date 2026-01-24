Ma felhős, borongós, többfelé tartósan párás, ködös idő várható a térségben. Helyenként szitálás, ónos szitálás kialakulhat, de késő estig jelentős csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a keleties szél. Kora délután pedig 2 fok körül alakul a hőmérséklet - írta az Időkép.
Ugyanakkor fáradékonyság, dekoncentráltság és bágyadtság is előfordulhat.
A tartósan párás, ködös tájakon egész nap fennállhatnak az izületi fájdalmak.
A magas légszennyezettség miatt légzőszervi problémák jelentkezhetnek.
Vasárnap felhős, borongós időre készülhetünk. Reggelre nagy területen válik párássá, ködössé a levegő. Dél, délnyugat felől egyre többfelé elered az eső, helyenként délkeleten záporok is kialakulhatnak. Az Alpokalja legmagasabb csúcsain átmenetileg havas eső, hó is hullhat. Napközben sokfelé megélénkül, megerősödik a keleti, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet -5 és +3, a legmagasabb pedig 1 és 11 fok között alakul, délkeleten várható a legenyhébb idő.
Hétfőn kezdetben északkeleten, keleten eshet még, majd napközben már csak gyenge eső, szitálás fordulhat elő néhol keleten. Nyugaton, délnyugaton felszakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Ugyanakkor lesznek az országban tartósabban párás, ködös tájak is. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül. Reggel -2 és +5, napközben 1 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten, délen lesz melegebb.
Kedd hajnalra, reggelre sokfelé képződik pára, köd, mely helyenként napközben tartósan megmaradhat, ugyanakkor naposabb tájaink is lesznek. Északkeleten kisebb eső is kialakulhat. Nyugaton és északkeleten helyenként megélénkül a szél. Kora délután 2-8 fokra van kilátás.
