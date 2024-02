Sokkal könnyebb most munkát találni Észak- és Nyugat-Európa városaiban a délen fekvő városokhoz képest – írta meg a HR Portál az Életminőség az európai városokban (Quality of Life in European Cities) című jelentése alapján.

A sorrend:

Prága, Kolozsvár, München, Pozsony, Hamburg, Oslo, Stockholm, Varsó, Szófia, Tallinn.

A lakossági értékelés alapján Palermóban és Nápolyban (Olaszország) valamint a spanyol Oveidóban a legnehezebb most elhelyezkedni.

Az Európai Bizottság által közzétett jelentés szerint a nyugati és északi tagállamokban a megkérdezettek 53 százaléka állította, hogy könnyű munkát találni, míg a déli tagállamokban csupán minden negyedik ember állította ugyanezt – írja a SchengenVisaInfo.com.

A COVID-19 világjárvány utóhatásai és a jelenlegi demográfiai változások munkaerőhiányhoz vezettek az Európai Unióban, ami kihívások elé állítja a városi gazdaságokat.

Bár a városok jellemzően speciálisabb és jobban fizető munkahelyeket kínálnak a vidéki területekhez képest, a városi lakosok munkaerőpiaci lehetőségei között nagy különbségek vannak.

Az EU-n kívül az Egyesült Királyság és az EFTA-államok városaiban viszonylag magasabb, 54 százalékos az elégedett lakosok aránya a munkát találás szempontjából.

A Nyugat-Balkánon és Törökországban azonban jelentősen csökkennek az adatok, a lakosoknak csak 38, illetve 46 százaléka látja kedvezőnek a munkalehetőségeket.