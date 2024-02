Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt, hogy a hazai IT szakemberek külföldön, vagy külföldön működő cégnek távmunkában dolgoztak. Ez persze nem is meglepő annak fényében, hogy vannak olyan informatikai cégek, amelyek nem is rendelkeznek irodával, ezért minden munkatárs távolról dolgozik – fejtették ki az Economxnak a PROGmasters szakértői.

Vannak olyan multinacionális vállalatok is, amelyek bár világszerte rendelkeznek irodákkal, bizonyos pozíciójú munkavállalóknak azonban megengedik, hogy tetszőleges országból dolgozzanak, azzal a feltétellel, hogy mobilisak lesznek és időnként és szükség esetén repülővel az adott ügyfél, vagy csapat irodájába utaznak – legyen az bárhol is a világban.

Akadnak olyan cégek és országok is azonban, ahol korlátozottak a távoli munkavégzés lehetőségei. Például a svájci munkáltatók esetében az egészségügyi biztosítás szempontjából kérdéses, hogy amit a cég fizet, az milyen területre és országra terjed ki. Ilyen esetben az úgynevezett contractori szerződés (kvázi alvállalkozói munka) jelenthet megoldást.

Highway to USA

Bár Magyarországon is messze átlag felett vannak az IT-s bérek, de még ezeket is megduplázhatja valaki, ha itthonról például az Egyesült Államokba dolgozik, és közvetlenül sikerül leszerződnie egy ottani céggel, nem pedig közvetítőn keresztül.

Ehhez viszont szükség lehet akár arra is, hogy a pályázó többször kiutazzon személyesen interjúzni és bizalmat építeni, mielőtt tartósan itthonról dolgozhat.

Szabadúszás külföldön

A becslések szerint jelenleg ötszáz és ezer fő között lehet az itthonról külföldre dolgozó IT szakemberek száma, akiknek a jelentős része szabadúszóként végzi a munkáját.

A Magyarországról külföldre történő munkavégzés kapcsán érdemes még kiemelni két fontos szempontot: az előbbiek miatt a szakembernek többnyire számlaképesnek kell lennie, ami nem mindenki számára szimpatikus opció.

Másrészt pedig – bár kevesen gondolnak rá –, de például egy észak-amerikai, vagy egy szingapúri cégnek dolgozni az akár 6-9 órás időeltolódás miatt megterhelő lehet.

A PROGmasters tavaly őszi kutatása alapján a válaszadók közül jelenleg 43 fő dolgozik külföldön, vagy itthonról külföldi projekten.

Ők elsősorban full-stack, vagy backend fejlesztőként, manuális és automata tesztelőként, DevOps vagy Data Engineer területen dolgoznak. A külföldön dolgozó végzettek átlagfizetése jelenleg 1,3 millió forint körül alakul.

Környező országok és IT-bérek

A Cpl nemzetközi toborzási szolgáltató a közelmúltban közzétette „CEE Salary Guide 2024” elemzését, a közép-keleti-európai régió bértrendjeiről.

Ennek alapján az átlagos alapbérek az informatika különböző munkaköreiben így néznek ki:

Software Developer C/C++

Magyarország 1 240 000 Ft bruttó

Csehország 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország 1 309 239 Ft bruttó (15 000 zł)

Szlovákia 985 221 Ft bruttó (2 600 EUR)

Bulgária 1 259 923 Ft nettó (6 500 BGN)

Software Developer Java

Magyarország 1 072 500 Ft bruttó

Csehország 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország 1 614 828 Ft bruttó (18 500 zł)

Szlovákia 1 098 906 Ft bruttó (2 900 EUR)

Bulgária 1 327 922 Ft nettó (6 850 BGN)

Data Scientist

Magyarország 885 000 Ft bruttó

Csehország 1 542 210 Ft bruttó (100 000 CZK)

Lengyelország 2 051 268 Ft bruttó (23 500 zł)

Szlovákia 1 307 350 Ft bruttó (2 450 EUR)

Business Intelligence Developer