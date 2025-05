A jó idő beköszöntével a motoros szezon is kezdetét vette, a hosszú téli pihenő után pedig mindenképpen javasolt a jármű műszaki átvizsgálása. Nem árt felfrissíteni vezetői tudásunkat sem, hiszen uniós statisztikák szerint

egy motorkerékpáros halálozási kockázata átlagosan 18-szor nagyobb, mint egy személygépkocsi-vezetőé.

Egy nem várt műszaki probléma továbbá komoly anyagi terhet is jelent:

a menetképtelen motor hazafuvarozása külföldről több százezer, vagy akár félmillió forintra is rúghat.

A műszaki előkészületek mellett ezért az utazás során felmerülő rejtett költségekre is fel kell készülni – javasolja az Europ Assistance szakértője.

Az utazás megkezdése előtt a legfontosabb teendő

a motor teljes körű műszaki átvizsgálása.

A téli „pihenés” során az akkumulátor lemerülhet, de akár cserére is szükség lehet.

A gumiknál a megfelelő nyomás és futófelület kulcsfontosságú.

A fékbetétek és a fékfolyadék állapotát,

valamint az irányjelzők, féklámpa és fényszórók hibátlan működését is ellenőrizni kell.

Indulás előtt ajánlott még a motorolaj és a hűtőfolyadék szintjét,

valamint a hajtásláncot is ellenőrizni.

Az alapos átvizsgálás a biztonság mellett azért szükséges, mert az út során jelentkező egy-egy meghibásodás, kényszermegállást és akár több százezres kiadást is eredményezhet.

A megfelelő védőfelszerelés is elengedhetetlen, a sértetlen bukósisak, a protektoros ruha és a kesztyű alapfeltétel.

Fontos az aktuális, illetve a változó időjáráshoz alkalmazkodó öltözet: mindenképp érdemes tartalék kesztyűvel, thermo aláöltözővel és esőruhával készülni.

Mi történik, ha műszaki hiba miatt menetképtelen a motor?

A rutinos motorosok általában az apróbb műszaki hibákat el tudják hárítani, de sok esetben olyan gond adódhat, ami miatt szervizbe szükséges vinni, vagy haza kell szállítani a járművet. Mit tehet a motoros, ha a javítás esetleg több napot vesz igénybe? Mindez rengeteg utánajárást és anyagi terhet jelent, így az előrelátó gondolkodás és a pénzügyi kockázatok mérséklése legalább olyan fontos, mint a jármű műszaki felkészítése.

Többszázezer forint is lehet a motorkerékpár hazaszállítása

A menetképtelen motor hazaszállítása

Magyarországon belül kilométertől függően jellemzően 50 és 70 ezer forintba kerül,

míg a külföldről történő fuvarozás akár több százezer vagy félmillió forinttal is megterhelheti a motoros pénztárcáját.

Ezt és a hasonló esetekkel járó további kellemetlenségeket is megspórolhatja magának az, aki igénybe veszi a motorgépjárműasszisztencia-biztosítást, melynek éves díja kevesebb, mint húszezer forint.

„Mielőtt útra kelünk nemcsak a jármű megfelelő műszaki állapotáról és a védőfelszerelésről kell gondoskodni, ugyanilyen fontos, hogy a nem várt eseményekre, balesetekre, és az azokból fakadó költségekre is felkészüljünk. 2025 márciusától már a motorkerékpárosok is élhetnek a gépjármű asszisztencia nyújtotta előnyökkel, amely egy megfizethető éves díjért cserében teljeskörű védelmet nyújt műszaki probléma esetén, és abban is segít, hogy a megkezdett utazást ne kelljen megszakítanunk. Az asszisztencia szolgáltatás keretében a bajba jutott motorosok a nap 24 órájában, a hét minden napján, bel- és külföldön egyaránt segítséget kapnak, a hazai utakon akár 1 órán belül garantált kiérkezéssel” – hívta fel a figyelmet Timár Gábor, az Europ Assistance operációs vezetője.

Csereautó vagy szállás szükséges a motor javításáig

Baleset vagy műszaki hiba esetén a motoros nincs magára hagyva, az asszisztencia-biztosításhoz kapcsolódó segítségnyújtás folyamatosan elérhető, külföldi tartózkodás esetén akár tolmácsszolgálat is kérhető az ügyek intézéséhez. Ha a jármű javítására nincs a helyszínen lehetőség, akkor az Europ Assistance biztosítja a szakszervizbe történő elszállítást a személyes poggyásszal együtt legfeljebb 50 kilométeres távolságban. Az üzembiztos javításig a motoros csereautót kaphat, valamint segítséget kérhet a vonattal, vagy repülővel való továbbutazás szervezésében és finanszírozásában.

De arra is van lehetőség, hogy a motorkerékpáron utazó személyek legfeljebb 2 éjszakára szállást válasszanak a javítás idejére, melyet a biztosító a meghatározott limitösszegig finanszíroz.

Ha a szerviz három munkanapon belül nem tudja megjavítani a motort, akkor az Europ Assistance vállalja a motorkerékpár hazaszállítását akár külföldről is.

Az utazók kényelmét szolgálja az is, hogy elegendő egyetlen telefonszámot megjegyezniük, ahol minden nap, 0-24 órában elérhető a magyar nyelvű segítségnyújtás, emellett lehetőség van digitális kárbejelentésre, ami szintén gyors kárrendezést biztosít.