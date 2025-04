2025-ben és 2026-ban nem kevesebb, mint 70 újabb járművel erősítjük a MÁV-csoport mozdonyflottáját. A villanymozdonyok után most dízelmozdonyok is fordába állnak – egyikükkel a Balaton északi partján már a mai naptól találkozhatnak utasaink – jelentette be Facebook-videójában Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A tíz vállalás részeként tartja számon a MÁV vezetése, Hegyi Zsolt kiemelte a mozdony sikerrel vette az akadályokat, köztük a hatósági próbafutást, így a mai naptól Balatonfüred és Tihany között állt forgalomba. Hozzátette, nem új mozdonyokról van szó, de korszerűek, megbízhatóak és nagy teljesítményűek.

Lázár János még januárban 10 miniszteri vállalást tett 2025-re vonatkozóan, hogy javítsák a hazai közösségi közlekedés színvonalát: