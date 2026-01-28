Szerda reggelre a középső országrészben is mindenütt megnövekszik a felhőzet. Napközben így erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten tartósan ködös maradhat az idő. Egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső, de az Északi-középhegység térségében havazásra, és vegyes halmazállapotú csapadékra, akár átmeneti ónos esőre is számítani lehet. Borsod térségében és az Északi-középhegység hegyvidéki tájain néhány centiméter friss hó hullhat. Estétől délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, melyből már északkeleten is túlnyomóan eső várható. Néhol megélénkülhet a délies, majd a keleties irányba forduló szél. A hőmérséklet csúcsértéke nagyobb részt 4 és 10 fok között várható, de az ország északkeleti harmadán, valamint az északnyugati határvidéken ennél több fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Késő este 0 és +7 fok közötti értékek valószínűek - közölte a HungaroMet.

Csütörtökön eleinte sokfelé, délután már csak az ország északi, északkeleti felén számíthatunk esőre. Az eső mellett az Északi-középhegységben havas eső, hó hullhat. Délen ugyanakkor felszakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Csak helyenként nyugaton és északkeleten lehet élénk az északi-északkeleti szél. Kora délután a borongós, csapadékos északi tájakon 2-6, délen 7-13 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken többnyire felhős, borongós időre van kilátás. Keleten lehetnek napos időszakik, de tartósan párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Helyenként gyenge eső kialakulhat. Keleten, északkeleten élénkülhet meg az északi-északkeleti szél. Kora reggel -2, +2, napközben 1-8 fok valószínű.

Szombaton is túlnyomóan felhős lesz az ég. Keleten lehet szakadozottabb felhőzet, míg a Dunántúlon eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az ország északi-északkeleti részén megélénkül, néhol megerősödik az északkeleti szél. Napközben 0, 7 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet - olvasható az Időkép előrejelzésében.