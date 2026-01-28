A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárást indított, amiért Lázár János saját politikusi oldalán adatvédelmi tájékoztató nélkül várja a véleményeket az új KRESZ-ről - ezt a hatóság közölte a Telex-szel. A lap azt írta, hogy azóta a tájékoztató már kikerült az oldalra, amelyben Lázár János neve és a hódmezővásárhelyi Fidesz-iroda címe szerepel, azonban egy héttel a közzététel után jelent meg.

Ahogy arról az Economx is beszámolt, az új KRESZ-tervezet több mint másfél év egyeztetés után készült el, ám a több mint 150 oldalas dokumentumot nem a minisztérium vagy a szakmai háttérintézet honlapján tették közzé, hanem Lázár János saját oldalán, amelyen még az adatvédelmi tájékoztató is hiányzott.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) választási jogi projektkoordinátora, Döbrentey Dániel pedig úgy nyilatkozott: a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetését elsősorban a minisztérium honlapján kellene lebonyolítani, és nem egy politikus személyes felületén. A honlapok üzemeltetőinek ráadásul kötelező közzétenni az adatvédelmi tájékoztatót, hogy egyértelmű legyen, kihez érkeznek a felhasználók személyes adatai, hol tárolják azokat, mire használják, és mikor törlik.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője pár napja feljelentést is tett a NAIH-nál, mert szerinte az építési és közlekedési miniszter saját honlapja jogosulatlan adatgyűjtésnek és tiltott adatkezelésnek minősül. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke korábban meg is erősítette a Telexnek, hogy bejelentést kaptak Lázár oldalával kapcsolatban.

A Fideszes politikus honlapján található tájékoztató szerint az összegyűjtött információkat a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézetnek (KTI) továbbítják. Bár ez megfelel annak, amit a miniszter egy héttel korábban a csepeli Lázárinfón közölt, továbbra sem világos, miért nincs szó az új KRESZ-ről az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz (ÉKM) tartozó KTI oldalán, miközben az intézet aktívan részt vett a tervezet előkészítésében.