Milliárdokat takarított meg a magyar családoknak a Lidl hűségprogramja

A Lidl vásárlóinak már több mint fele használja az áruházlánc digitális hűségprogramját, a Lidl Plus applikációt, amelynek köszönhetően tavaly több mint húsz milliárd forint maradt a magyar háztartásoknál.