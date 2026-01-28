Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.

A dollár jegyzése 316,88 forintról 316,84 forintra változott, a svájci franké pedig 413,38 forintról 413,87 forintra erősödött.

Az euró árfolyama 1,1962 dollárról 1,1997 dollárra nőtt.