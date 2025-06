A Trade magazin minden év június első munkanapján jelenteti meg az FMCG Kereskedelmi Toplistát, így kiderült, a dobogón továbbra sincs változás.

2024-es toplista:

1. a Lidl közel 15 százalékos növekménnyel

2. a SPAR, amelynek növekedése nagyjából a 2023-as harmada lett, mintegy 5 százalék.

3. a Tesco, amely a Toplista átlagos bővülése alatti növekedésével tartja a helyét.

A Toplista további helyezései egyeznek a 2023. évi sorrenddel.

A diszkontok közül is – amelyek piacrészesedése már 40 százalék –, csak a Lidl tudta megtartani két számjegyű növekedését, a többi szereplő is inkább a piacra jellemző átlagos bővülést vagy az az alatti növekedést hozta.

A drogériák tartják magukat a két számjegyű növekedéshez, ami 12-14-17 százalékot (Müller-Rossmann-dm) jelentett számukra tavaly, de korábban ezek a számok kettessel kezdődtek. A magyar láncok átlag alatt bővültek, de negatívan bővült az Auchan forgalma.

A 2024. év legjobb forgalmi növekedését

a dm, Rossmann, Lidl mutathatja fel 17-14 százalékkal,

utánuk a Napcsillag ecofamily lánc következik 8 százalékos bővüléssel.

A magyar nagy láncok triójában a két hasonlóan teljesítő COOP és CBA mellett a Reál némi mínusszal zárt, de mindhármuknál jól láthatóan csökkent a boltszám. Ugyanakkor a kisebb magyar láncoknál, mint a Kerekes vagy Dél-100, a teljes piaci átlag alatti fejlődést is láthatunk.

2023-hoz képest javulás volt érzékelhető 2024 első felében a piacon, de az árak újbóli emelkedése miatt a fogyasztók ismét kezdték visszafogni költéseiket.

Így a spórolási stratégiák 2024-ben:

figyeljük az árakat (63 százalék),

felhasználjuk a maradékot (54 százalék),

megpróbáljuk a kosárértéket alacsonyan tartani (61 százalék),

inkább otthon főzünk (44 százalék),

olcsóbb márkákra (50 százalék) és olcsóbb üzletekre (45 százalék) váltunk,

helyi termékeket veszünk (31 százalék),

vagy éppen felhalmozunk (21 százalék).

A fogyasztók alkalmazkodtak a piaci változásokhoz az NIQ felmérése szerint: többen tértek át olcsóbb alternatívára, még többet vásárolnak diszkontban, és nyitottabbá váltak az online csatornák felé.

A Retail Zoom adatai alapján is megerősíthető, hogy az infláció nemcsak a fogyasztók pénztárcáját, hanem a boltok életképességét is megtépázta. 2022 óta több mint 2000 üzlet zárt be Magyarországon, túlnyomórészt független kisboltok. változott.