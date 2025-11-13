Kenya bejelentette, hogy több mint 200 állampolgára harcol Oroszország oldalán Moszkva ukrajnai háborújában, és a toborzó ügynökségek továbbra is aktívan dolgoznak azon, hogy minél több kenyai állampolgárt csábítsanak a frontokra – számolt be a Reuters.

Előzőleg Ukrajna is tett erre utalást, amikor a napokban azt közölte, hogy több mint 1400 állampolgár harcol az orosz erők oldalán három tucat afrikai országból, néhányukat megtévesztéssel toborozták.

Oroszország olyan szerződések aláírására vette rá az afrikaiakat, amelyeket Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „halálbüntetéssel egyenértékűnek” nevezett, és felszólította az afrikai kormányokat, hogy figyelmeztessék állampolgáraikat.

„A jelentések szerint az oroszországi toborzási gyakorlatok kiterjedtek afrikai állampolgárokra, köztük kenyaiakra is. Több mint kétszáz kenyai csatlakozhatott az orosz hadsereghez... a toborzóhálózatok továbbra is aktívak Kenyában és Oroszországban is” – tudatta ezek után a kenyai külügyminisztérium.

Moszkva nairobi nagykövetsége nem reagált a kenyai külügyminisztérium közlésére. Pedig a kenyai minisztérium szerint az afrikai ország moszkvai nagykövetsége több, a toborzottak közül megsérült személyt is nyilvántartásba vett; nekik állítólag akár 18 000 dollárt is ígértek a vízum, az utazás és a szállás költségeinek fedezésére.

A külügyminisztérium közlése szerint egy Nairobi közelében szeptemberben végrehajtott biztonsági razzia során 21 kenyai állampolgárt mentettek ki, akiket háborúba akartak bevetni. Egy embert le is tartóztattak abban az ügyben, már vádat is emeltek ellene. A megmentetteket a hatóság tájékoztatása szerint félrevezették munkájuk jellegével kapcsolatban, azt hitték, hogy nem harci feladatokra, például drónok összeszerelésére, vegyszerek kezelésére és festésre toborozták őket.