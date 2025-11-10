Olyan ütőkártya van Ukrajna kezében, ami megváltoztathatja a háborús játékszabályokat. A Fire Point által gyártott

Flamingo cirkálórakétának vannak olyan képességei, melyekben felülmúlja a Tomahawkot

– írja az Index a The Independent cikke alapján.

A lap szerint a Flamingo átlagos repülési távolsága 3000 kilométer, a hajtóműve által a sebessége eléri az óránkénti 900 kilométert. Érdekesség, hogy a szovjet technológia ellenére az ára megegyezik a Tomahawkéval. A madárfaj nevét viselő fegyvernek azonban a robbanófejének a tömege 1100 kilogramm, míg a „riválisánál” ez a súly 500 kilogramm.

Ami előnyt jelent Ukrajnának, hogy

a Flamingo kizárólagos ellenőrzése Kijev kezében van, így az alkalmazásukba nem szólhatnak bele más államok.

Ezáltal az ukrán csapatok bármely orosz célpont felé kilőhetik a rakétát.