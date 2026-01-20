Nyolcszáz bolt tűnt el, kemény kritikát kapott a kormány az árrésstop miatt

Tieger Endre, 2026. január 29. Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás - Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára
A kiskereskedelmi forgalom nem tudta tartani a reálnövekedés ütemét, a fogyasztói bizalom pedig már a Covid-időszakban megingott, és azóta sem állt helyre. Kozák Tamás szerint az árrésstop felborította a piaci logikát, és 2025-ben számos cégnél elsőként a fejlesztések estek áldozatul az alkalmazkodásnak. Külön visszás helyzetet teremtett az is, hogy a szabályozás korlátozza a sajátmárkás termékek forgalmazását, amelyek alacsonyabb költséggel járulhatnának hozzá az árak mérsékléséhez.
Szó esett az adásban arról:
