Nyolcszáz bolt tűnt el, kemény kritikát kapott a kormány az árrésstop miatt

„Az árrésstop abnormális” – fogalmazott Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a műsorunkban. Szavai mögött komoly számok állnak: 2024 és 2025 júliusa között mintegy 800 élelmiszerbolt zárt be, és mára közel 400 kistelepülésen nem elérhető helyben élelmiszerüzlet. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor a hivatalos adatok már az infláció lassulását mutatják, a vásárlói árérzet mégis mást jelez – miközben a főtitkár arról is beszélt, milyen lehetséges következményekkel járhat a Mercosur-egyezmény a magyar kiskereskedelem számára.

A kiskereskedelmi forgalom nem tudta tartani a reálnövekedés ütemét, a fogyasztói bizalom pedig már a Covid-időszakban megingott, és azóta sem állt helyre. Kozák Tamás szerint az árrésstop felborította a piaci logikát, és 2025-ben számos cégnél elsőként a fejlesztések estek áldozatul az alkalmazkodásnak. Külön visszás helyzetet teremtett az is, hogy a szabályozás korlátozza a sajátmárkás termékek forgalmazását, amelyek alacsonyabb költséggel járulhatnának hozzá az árak mérsékléséhez.

Szó esett az adásban arról: