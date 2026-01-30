Az ő nevét húzhatja ki a kalapból Trump, a piacok már reagálnak
Donald Trump már amerikai idő szerint péntek reggel megnevezheti Jerome Powell utódját a Federal Reserve élén, és a kiszivárgó információk szerint egy jól ismert, „ortodox” jelölt kerülhet a reflektorfénybe. A piacok előre reagáltak: erősödött a dollár, esett az arany, és újra fellángolt a vita a Fed függetlenségéről.
Fotó: Reuters / Brendan McDermid - Kevin Warsh, a Federal Reserve Kormányzótanácsának korábbi tagja megérkezik a Sun Valley Resortba az Allen and Company Sun Valley Média- és Technológiai Konferenciájára az Idaho állambeli Sun Valley-ben, 2025. július 8-án.
Donald Trump Kevin Warsht, a Federal Reserve Kormányzótanácsának korábbi tagját készül jelölni Jerome Powell helyére a világ legfontosabb jegybankjának elnöki posztjára – erősítette meg három, az ügyhöz közel álló forrás a Financial Timesnak.
Az amerikai elnök csütörtök este a washingtoni Kennedy Központban tartott rendezvényen azt mondta, hogy „holnap reggel” bejelenti jelöltjét a Fed élére.
„Sokan azt gondolják, hogy ez a személy akár néhány évvel ezelőtt is ott lehetett volna”
– mondta az elnök, majd hozzátette:
„Olyan személyről lesz szó, akit nagyon tisztelnek, akit mindenki ismer a pénzügyi világban.”
Kevin Warsh 2017-ben szintén pályázott, és állásinterjún is részt vett. Végül Powell kapta meg az elnöki posztot, akinek mandátuma idén májusban lejár.
A Fehér Ház nem reagált a megkeresésre. Az elnök látszólagos preferenciái a Fed elnökével kapcsolatban az elmúlt hetekben ingadoztak, és a hivatalos bejelentésig még változhatnak.
A dollár erősödött, az arany ára pedig esett pénteken Ázsiában, mivel a piacok reagáltak a várható választásra.
„Warsh egy ortodoxabb választás Trump elnök számára a Fed elnöki posztjára, és a piaci reakciók ezt tükrözik”
A gazdaság és az üzleti élet legfrissebb hírei az Economx.hu hírlevelében.
Küldtünk Önnek egy emailt! Nyissa meg és kattintson a Feliratkozás linkre a feliratkozása megerősítéséhez.
Ezután megkapja az Economx.hu Hírleveleit reggel és este.
– mondta a Financial Timesnak Bill Campbell, a DoubleLine portfóliómenedzsere.
Az arany ára 4 százalékkal, unciánként 5145 dollárra csökkent, míg a dollár 0,3 százalékkal erősödött a legfontosabb kereskedelmi partnerei kosarával szemben.
Az S&P 500 és a Nasdaq 100 indexeket követő határidős árfolyamok 0,7, illetve 0,9 százalékot estek. A Stoxx Europe 50 index határidős árfolyamai 0,6 százalékkal emelkedtek.
Az államkötvények hozamai kismértékben emelkedtek, míg a bitcoin ára 2,4 százalékkal csökkent, tokenenként 82 566 dollárra.
Warsh – aki minden idők legfiatalabb tagja volt a Fed Kormányzótanácsának, amikor 2006-ban csatlakozott a jegybankhoz – a Wall Street-i és washingtoni politikai döntéshozói körökben fennálló kapcsolatairól ismert.
A Fed elnökévé való jelölése egy hagyományosabb választás lenne a Fehér Házban hónapokig tartó tanácskozások után. Ő egy olyan személyiség, aki ismerős volt a hagyományos republikánus gazdasági és pénzügyi körökben, már Trump hatalomra kerülése előtt is.
Warsh oddsa a Polymarketen csütörtök este 95 százalékra emelkedett Trump kijelentése után.
Rick Riederre, a BlackRock vezetőjére, akit széles körben Warsh fő riválisának tartottak, jelenlegi oddsa 3 százalékra esett vissza.
Christopher Waller, a Fed elnöke és Kevin Hassett, a Fehér Ház közgazdásza is versenyben van.
Trump döntése véget vetne az utóbbi idők egyik legvitatottabb versenyének a Fed legfőbb posztjáért. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az elnök könyörtelenül bírálta Powellt, amiért nem hajolt meg a kamatcsökkentési követeléseinek, az elnök pedig csütörtökön „idiótának” nevezte, aki árt az Egyesült Államok gazdasági kilátásainak.
A Fed szerdán 3,5 és 3,75 százalék között tartotta a hitelfelvételi költségeket , a tavalyi három negyedpontos csökkentést követően.
Trump a Truth Socialon azt írta, hogy Powellnek „semmi oka” nem volt a kamatlábak magasan tartására.
„Lényegesen alacsonyabb kamatlábat kellene bevezetnünk most, hogy még ez az idióta is elismeri, hogy az infláció már nem jelent problémát vagy fenyegetést”
– mondta az elnök.
„Évente több százmilliárd dollárba kerül Amerikának teljesen szükségtelen és indokolatlan kamatkiadások formájában”
– fűzte hozzá az amerikai elnök, aki azt szeretné, hogy a hitelfelvétel költségei körülbelül 1 százalékra csökkenjenek, azt mondta, hogy minden jelöltnek, aki megkapja az állást, hajlandónak kell lennie a kamatlábak csökkentésére.
Vincent Mortier, az Amundi befektetési igazgatója szerint Warsh „meglehetősen hagyományos profillal” rendelkezik, ami „valószínűleg enyhítené a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat”.
„Ez pozitív lehet az amerikai dollár számára – nem negatív sokkhatás”