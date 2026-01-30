Donald Trump Kevin Warsht, a Federal Reserve Kormányzótanácsának korábbi tagját készül jelölni Jerome Powell helyére a világ legfontosabb jegybankjának elnöki posztjára – erősítette meg három, az ügyhöz közel álló forrás a Financial Timesnak.

Az amerikai elnök csütörtök este a washingtoni Kennedy Központban tartott rendezvényen azt mondta, hogy „holnap reggel” bejelenti jelöltjét a Fed élére.

„Sokan azt gondolják, hogy ez a személy akár néhány évvel ezelőtt is ott lehetett volna”

– mondta az elnök, majd hozzátette:

„Olyan személyről lesz szó, akit nagyon tisztelnek, akit mindenki ismer a pénzügyi világban.”

Kevin Warsh 2017-ben szintén pályázott, és állásinterjún is részt vett. Végül Powell kapta meg az elnöki posztot, akinek mandátuma idén májusban lejár.

Fehér Ház nem reagált a megkeresésre. Az elnök látszólagos preferenciái a Fed elnökével kapcsolatban az elmúlt hetekben ingadoztak, és a hivatalos bejelentésig még változhatnak.

A dollár erősödött, az arany ára pedig esett pénteken Ázsiában, mivel a piacok reagáltak a várható választásra.

„Warsh egy ortodoxabb választás Trump elnök számára a Fed elnöki posztjára, és a piaci reakciók ezt tükrözik”

– mondta a Financial Timesnak Bill Campbell, a DoubleLine portfóliómenedzsere.

Az arany ára 4 százalékkal, unciánként 5145 dollárra csökkent, míg a dollár 0,3 százalékkal erősödött a legfontosabb kereskedelmi partnerei kosarával szemben.

Az S&P 500 és a Nasdaq 100 indexeket követő határidős árfolyamok 0,7, illetve 0,9 százalékot estek. A Stoxx Europe 50 index határidős árfolyamai 0,6 százalékkal emelkedtek.

Az államkötvények hozamai kismértékben emelkedtek, míg a bitcoin ára 2,4 százalékkal csökkent, tokenenként 82 566 dollárra.

Warsh – aki minden idők legfiatalabb tagja volt a Fed Kormányzótanácsának, amikor 2006-ban csatlakozott a jegybankhoz – a Wall Street-i és washingtoni politikai döntéshozói körökben fennálló kapcsolatairól ismert.

A Fed elnökévé való jelölése egy hagyományosabb választás lenne a Fehér Házban hónapokig tartó tanácskozások után. Ő egy olyan személyiség, aki ismerős volt a hagyományos republikánus gazdasági és pénzügyi körökben, már Trump hatalomra kerülése előtt is.

Warsh oddsa a Polymarketen csütörtök este 95 százalékra emelkedett Trump kijelentése után.

Rick Riederre, a BlackRock vezetőjére, akit széles körben Warsh fő riválisának tartottak, jelenlegi oddsa 3 százalékra esett vissza.

Christopher Waller, a Fed elnöke és Kevin Hassett, a Fehér Ház közgazdásza is versenyben van.

Trump döntése véget vetne az utóbbi idők egyik legvitatottabb versenyének a Fed legfőbb posztjáért. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az elnök könyörtelenül bírálta Powellt, amiért nem hajolt meg a kamatcsökkentési követeléseinek, az elnök pedig csütörtökön „idiótának” nevezte, aki árt az Egyesült Államok gazdasági kilátásainak.

A Fed szerdán 3,5 és 3,75 százalék között tartotta a hitelfelvételi költségeket , a tavalyi három negyedpontos csökkentést követően.

Trump a Truth Socialon azt írta, hogy Powellnek „semmi oka” nem volt a kamatlábak magasan tartására.

„Lényegesen alacsonyabb kamatlábat kellene bevezetnünk most, hogy még ez az idióta is elismeri, hogy az infláció már nem jelent problémát vagy fenyegetést”

– mondta az elnök.

„Évente több százmilliárd dollárba kerül Amerikának teljesen szükségtelen és indokolatlan kamatkiadások formájában”

– fűzte hozzá az amerikai elnök, aki azt szeretné, hogy a hitelfelvétel költségei körülbelül 1 százalékra csökkenjenek, azt mondta, hogy minden jelöltnek, aki megkapja az állást, hajlandónak kell lennie a kamatlábak csökkentésére.

Vincent Mortier, az , az Amundi befektetési igazgatója szerint Warsh „meglehetősen hagyományos profillal” rendelkezik, ami „valószínűleg enyhítené a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat”.

„Ez pozitív lehet az amerikai dollár számára – nem negatív sokkhatás”

Mortier azonban óvatosságra intett, hogy Warsh kinevezése „kevésbé kedvező” lehet a rövid távú kamatvárakozások szempontjából, és enyhén negatív hatással lehet az amerikai részvénypiacokra.