A JTI Hungary Zrt. közlése szerint Pataki Márton 2008-ban, a JTI Hungary Zrt. alapításának idején csatlakozott a vállalathoz kereskedelmi igazgatóként. Ezt követően 2014 és 2017 között a vállalat közép-európai régiójának Sales and Trade Marketing igazgatójaként dolgozott Genfben.

2017 novemberében a JTI csehországi szervezeténél marketing igazgatói pozíciót töltött be, majd 2018 júliusától a JTI szlovákiai leányvállalatának Country Managere lett. 2022 szeptemberétől a JTI Bulgária Country Managereként irányította a bolgár piac működését, mielőtt 2026 januárjában visszatért a JTI Hungary Zrt.-hez.

Pataki Márton marketing és marketing kommunikáció mesterdiplomát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Nagy öröm számomra, hogy visszatérhetek Magyarországra, és folytathatom a közös munkát egy olyan szervezet élén, amely az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A JTI Hungary stabil és felelős tevékenységre törekszik, miközben elkötelezett a jogszabályi környezetnek megfelelő, átlátható működés, valamint a társadalmi felelősségvállalási programok folytatása mellett. Célunk, hogy hosszú távon is kiszámítható, értékteremtő szereplői maradjunk a magyar piacnak

– mondta Pataki Márton.