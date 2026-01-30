A JTI Hungary Zrt. közlése szerint Pataki Márton 2008-ban, a JTI Hungary Zrt. alapításának idején csatlakozott a vállalathoz kereskedelmi igazgatóként. Ezt követően 2014 és 2017 között a vállalat közép-európai régiójának Sales and Trade Marketing igazgatójaként dolgozott Genfben.
2017 novemberében a JTI csehországi szervezeténél marketing igazgatói pozíciót töltött be, majd 2018 júliusától a JTI szlovákiai leányvállalatának Country Managere lett. 2022 szeptemberétől a JTI Bulgária Country Managereként irányította a bolgár piac működését, mielőtt 2026 januárjában visszatért a JTI Hungary Zrt.-hez.
Pataki Márton marketing és marketing kommunikáció mesterdiplomát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Nagy öröm számomra, hogy visszatérhetek Magyarországra, és folytathatom a közös munkát egy olyan szervezet élén, amely az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A JTI Hungary stabil és felelős tevékenységre törekszik, miközben elkötelezett a jogszabályi környezetnek megfelelő, átlátható működés, valamint a társadalmi felelősségvállalási programok folytatása mellett. Célunk, hogy hosszú távon is kiszámítható, értékteremtő szereplői maradjunk a magyar piacnak
– mondta Pataki Márton.
A dohánytermékek jövedéki adójának drasztikus emelésén egyedül a bűnözők nyernekAmennyiben az Európai Bizottság asztalán lévő, dohánytermékekre vonatkozó adóemelési tervek megvalósulnak, az Magyarországra nézve olyan durva áremelkedéseket jelentene, amely visszájára fordítaná azokat az eredményeket, amelyeket a NAV és a gyártó oldal az elmúlt két évben elért – hangsúlyozta az Economx érdeklődésére Szabó Márk, a JTI Hungary vállalati kapcsolatok menedzsere.
