Minneapolisban halálos hatósági intézkedés történt, amikor bevándorlási ügynökök (ICE) műveletet hajtottak végre, és a helyszínen lelőttek egy autóban ülő nőt. A hatóságok közlése szerint az akció során a nő – akit később Renee Nicole Goodként azonosítottak – járművével megpróbálta elütni az egyik ügynököt, ezért az ICE egyik munkatársa tüzet nyitott. A lövések következtében a nő a helyszínen életét vesztette. A hivatalos tájékoztatás szerint az ügynök a saját és kollégái testi épségét akarta megvédeni.

Több szemtanú ezzel szemben vitatja a hatósági verziót. Állításuk szerint a 37 éves, többgyermekes édesanya nem jelentett közvetlen fenyegetést, és inkább menekülni próbált a zavaros helyzetből. A helyi közösség tagjai tiltakozásokat szerveztek, a városvezetés pedig átlátható vizsgálatot sürget az ügy körülményeinek tisztázására. A történtek újraélesztették a vitát az ICE fellépésének arányosságáról és a fegyverhasználat szabályairól.

Valósághajlítás mesterfokon

A történtek után Amerika gyakorlatilag felrobbant, s nem pusztán a tragikus incidens miatt, hanem, mert a Trump-kormányzat és maga Donald Trump is azt hangoztatta, hogy az ügynök életveszélyben volt és ezért lőtt. Az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben azt állította, hogy Good „erőszakosan, szándékosan és kegyetlenül” elgázolta az ügynököt, aki ezért önvédelemből lőtt rá.



Az elnök hozzátette: csoda, hogy az ügynök életben van, aki azóta már kórházban lábadozik.

Hasonló narratívát vett át a Belbiztonsági Minisztérium is, amely „belső terrorizmusnak” minősítette Good állítólagos magatartását, és azt állította, hogy a nő megpróbálta fegyverként használni a járművét.

Mutatjuk a videót, amin 1:06-tól világosan látni lehet, mi történt pontosan:

A felvételek nem támasztják alá egyértelműen a hivatalos verziót. A rendelkezésre álló felvételeken Good autója nem úgy manőverezik, hogy közvetlenül fenyegetné az ügynököt, és a lövést leadó ügynök több forrás szerint szabadon, sértetlenül maradt az incidens után, ami ellentmond a kormányzati narratívának – a videón is látszik, hogy utána sértetlenül elsétál.

Az incidens után Tim Waltz, Minnesota kormányzója és Jacob Frey, Minneapolis polgármestere azonnal bejelentették, hogy hivatalos vizsgálatot indítanak az ügyben, ám még aznap közölték, hogy a szövetségi adminisztráció akadályozta őket abban, hogy pontos információkhoz jussanak. Ezzel párhuzamosan Jacob Frey felszólította az ICE-hadsereget, hogy „azonnal takarodjanak a városból”.

Orwellt idézi a nép

Miután a kormány és a hivatalos szervek is Trump narratíváját kezdték hajtogatni, mindenkinek George Orwell jutott eszébe. A közösségi médiát elárasztották azon posztok, melyek az 1984 című műből származnak:

“The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command.”

Ebben a műben Orwell arra figyelmeztet, hogy egy totalitárius hatalom képes elhitetni az emberekkel, hogy ne higgyenek a saját szemüknek vagy fülüknek, hanem csak annak, amit a hatalom mond. Ezt a mondatot több kommentelő és politikai szereplő is idézte a tragikus minneapolisi lövöldözés kapcsán, amikor a Trump-kormányzat és más vezetők az ellenkezőjét állították annak, amit a videofelvételek sugallnak.

Több híresség, mint például Mark Rufallo, Sophia Bush, Amanda Seyfried, sőt Jimmy Kimmel is arra buzdította a lakosságot, hogy kizárólag a saját szemüknek higyjenek, és ne dőljenek be a valósághajlításnak.

Kreatívan áll bosszút a lakosság az ügynökökön

Az esetet követően sok ezer amerikai reagált felháborodással és hitetlenkedéssel az ország különböző részein, spontán tüntetések és demonstrációk alakultak ki Minneapolisban és más nagyvárosokban, ahol az emberek az ICE elleni erőszakot ítélték el, és igazságot követeltek Renee Nicole Good családjának.

Az emberek meglehetősen kreatív módját választották annak, hogy visszavágjanak az ICE-nak. Több olyan étteremtulajdonos is volt, aki nem volt hajlandó ételt adni az ügynököknek.

Máshol pedig nem hagyták aludni őket a szállodában.

Amerika tehát újra lángra kapott, s főként azért, mert nem egy mexikói bevándorlót „kapcsoltak le” – amire ugye az ICE hivatott –, hanem egy fehér amerikai állampolgárt lőttek fejbe hidegvérrel.

Egyáltalán mi az az ICE?

Az ICE, azaz Immigration and Customs Enforcement, az Egyesült Államok szövetségi bevándorlás-ellenőrző hatósága, amely a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) alá tartozik. 2003-ban jött létre a 9/11 utáni nemzetbiztonsági átszervezések részeként, és azóta az amerikai migrációs és határigazgatás egyik legvitatottabb szereplője.

ők felelnek az illegálisan tartózkodók azonosításáért, elfogásáért és kitoloncolásáért,

a migrációs bírósági ítéletek végrehajtásáért,

valamint a tömeges razziák, őrizetbe vételek lebonyolításáért.

A médiumok és a jogvédő szervezetek szerint a szervezetet azért hasonlítják egyre többször a Gestpóhoz, mert sokszor szembesülni indokolatlan fogvatartással, rengeteg büntetlen előéletűt rabolnak el, a célpontok a legtöbb esetben latinók, latinák és közel-keletiek, ám egyre gyakoribb az amerikai állampolgárok ellen elkövetett túlzott erőszak.

A bevándorlási intézkedésekre fordított 170 milliárd dollár 57 ezer milliárd forintnak felel meg. Hogy a laikus is értse, ez mennyi pénz: az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszegét 42 851 823,1 millió, tehát 42 ezer milliárd forintban állapította meg 2025-ben.

Tehát Magyarország tavaly az egész ország üzemeltetésére (az egészségügytől az oktatáson keresztül egészen a közlekedésig) 42 ezer milliárdot költött, miközben az Egyesült Államok csak a bevándorlási intézkedésekre 57 ezer milliárdot. Trump tehát egy egész uniós ország működési költségét költi erre a területre.

És ebből az 57 ezer milliárdból 25 ezer milliárd forint megy csak az ICE-nek.

Mi jön ezután?

A történtek várhatóan tovább szélesítik a politikai polarizációt az Egyesült Államokban: egyes csoportok Trump kemény bevándorláspolitikáját támogatják, és a hatóságok fellépését jogszerű önvédelemnek látják, míg mások ezt rendőri brutalitásként és elszámoltathatatlan erőszakként értékelik. Ez elektori szinten is befolyásolhatja a választási támogatást, különösen olyan körzetekben, ahol a mérsékelt vagy független szavazók aránya magas.

Ezt a problémát Trump is érzékeli, nem véletlenül mondta, hogy a republikánusoknak mindenképp meg kell nyerni idén a félidős választásokat, különben – hogy őt idézzük – „a demokraták el fognak mozdítani a tisztségemből vádemeléssel (impeachment)”.