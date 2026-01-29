Nagyon intenzív, izgalmas év – jellemezte 2025-öt az IKEA regionális vezetője a svéd barkácsáruházlánc csütörtöki sajtóeseményén, amely során bemutatták a tavalyi év legfontosabb üzleti eredményeit és az idei terveiket. A skandináv gyökerű cég lapunkhoz eljuttatott közleményéből kiderül,

több mint 144 milliárd forintos forgalommal és négy százalékot meghaladó növekedéssel zárta 2025-ös pénzügyi évét az IKEA Magyarország.

Az IKEA Magyarország rekorderedményeket jelentett be a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan: a teljes kiskereskedelmi forgalom elérte a 144,3 milliárd forintot, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest. Ez a kimagasló eredmény az IKEA soroksári áruházában elindított globális kísérleti projekt mellett valósult meg, amely új mércét állít fel a vásárlói élmény és a rendelések kiszolgálása terén – ismertették.

Mint kifejtették, a 2025-ös pénzügyi év (2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.) mérföldkő volt az IKEA Magyarország életében, amelyet stabil növekedés és a vásárlókkal való szorosabb kapcsolat jellemzett. A 144,3 milliárd forintos forgalom a három ikonikus áruház több mint 8,2 millió látogatójának bizalmán alapult, miközben az online vásárlások aránya 25,4 százalékra emelkedett.

Egy olyan időszakban, amikor sok magyar háztartás gazdasági nyomás alatt áll, a teljesítményünk nem csupán a számokról szólt, hanem a felelősségvállalásról és arról, hogy termékeink megfizethetők legyenek

– fogalmazott Erika Intiso, az IKEA Csehország, Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója.

„Erős kereskedelmi fókusszal és az árak jelentős csökkentésével biztosítottuk, hogy a szebb otthonok az emberek többsége számára elérhetők maradjanak”

– fűzte hozzá a regionális vezető.

Megfizethetőség az emberek többsége számára

A lakberendezési vállalat kommünikéje szerint az év sikerének kulcsa a folyamatos árcsökkentés volt, amellyel a magyar háztartásokat támogatta a vállalat. Az IKEA az elmúlt két évben összesen 6,5 milliárd forintot fektetett árcsökkentésbe, ami több mint 2200 termék esetében átlagosan 17,5 százalékos áresést jelentett.

A 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan Intiso megerősítette:

további 150 kulcsfontosságú termék árát csökkentették átlagosan 23 százalékkal, hogy az IKEA márka középpontjában továbbra is a megfizethetőség álljon.

Ez olyan népszerű darabokat érint, mint a RÅSKOG zsúrkocsi (-27 százalék), a FÄRGKLAR bögre (-22 százalék) vagy a VIHALS tároló (-33 százalék).

A nagyvállalat hangsúlyozza, színes és sokszínű termékkínálata kiemelten fontos a vásárlók számára nyújtott értékteremtésben, és jelentősen hozzájárult a 2025-ös pénzügyi év eladásaihoz. Minden tizenegyedik vásárló használta az IKEA alkalmazás „Scan & Go” funkcióját, amely egyszerűbbé tette a vásárlást. Emellett a cég regionális tervezőstúdiói közel 3000 vásárlónak segítettek, ami jól mutatja a digitális és a személyes csatornák népszerűségét is.

Az IKEA Magyarország teljesítménye mögött több mint 1650 munkatárs napi elkötelezettsége áll, akik minden találkozásnál élményt és értéket teremtenek. A vállalat továbbra is azon dolgozik, hogy felelős és vonzó munkáltató legyen Magyarországon. A 2025-ös pénzügyi évben az IKEA több mint 500 millió forintot fordított béremelésre és bónuszprogramjára, elismerve csapatai elkötelezettségét és támogatva a munkatársak és az üzlet hosszú távú fejlődését.

A kiskereskedelem jövője: a soroksári projekt

Arra is kitértek, a pénzügyi év egyik legfontosabb eseménye az IKEA Soroksár áruház közel 19,2 milliárd forintos megújulása volt. Az Ingka Csoport globális kísérleti projektjeként

Soroksár az IKEA történetében először vonta össze a bemutatótermet és a piaci osztályt egyetlen közös térbe.

A legmodernebb automatizáció és robotika integrálásával az áruház háromszorosára növelte logisztikai területét, így online rendeléskapacitása évi közel 1 millióra duplázódott. A fejlesztések hatékonysága már most látható: a 2026-os pénzügyi évben az összekészített árumennyiség 33 százalékkal magasabb a 2025-ös év azonos időszakához képest, a közvetlenül kiszolgált online vásárlók száma pedig elérte a 140 ezret.

Az „alvás évétől” az „otthon szívéig”

Tájékoztatásuk szerint az elmúlt pénzügyi évben az IKEA arra összpontosított, hogy segítsen a magyar embereknek jobban aludni. 1800 új terméket vezetett be kedvezőbb áron, okos és fenntartható megoldásokkal, letisztult dizájnnal. Ez a fókusz önmagában 14 százalékos növekedést hozott az ágyak és matracok kategóriájában.

A jelenlegi, 2026-os pénzügyi évben az IKEA figyelme a konyha, az étkező és az étkezés – az otthon szíve – felé fordul. Ezt mintegy 450 új, főzéshez és étkezéshez kapcsolódó termékkel, valamint bővített, személyre szabott tervezési szolgáltatásokkal támogatják.

Jelenleg a vállalat naponta 73 konyhát értékesít Magyarországon, és a konyha kategória már most 11 százalékos növekedést mutat az előző évhez képest

– számoltak be.

Elkötelezettség a bolygónk és az emberek iránt

Az IKEA közölte azt is, továbbra is élen jár a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás terén. Az előző pénzügyi évben elérte, hogy a házhoz szállítások 46 százaléka zéró károsanyag-kibocsátású legyen, a „Bútorok második élete” kezdeményezés révén pedig 3400 bútordarab talált új otthonra.

A svéd bútorgyártó vállalat ezenfelül csaknem 800 millió forintot fektetett az áruházak napelemrendszereinek, megújuló fűtési- és szellőztető rendszereinek modernizálásába, folytatva útját a szén-dioxid-lábnyom csökkentésében

– közölte az Ikea.

Mennyivel gyarapodott az online rendelési arány?

A régióban idehaza az egyik legkelendőbb a jól ismert húsgolyó, de nincs pontos statisztikájuk róla országos bontásban, viszont a növényi golyóval együtt 1,2 millió eladott darabról számoltak be. A húsgolyó voltaképp minden országban ugyanolyan, csupán a körítés más és más; itt, Magyarországon kicsit fűszeresebb – jelezték kérdésre válaszolva az Ikea vezetői.

Az Economx kérdésére Erika Intiso arról számolt be, hogy a Covid óta jelentősen megugrott az online rendelések aránya, mely azóta is folyamatosan nő, és így a teljes forgalom több mint negyedét teszi ki hazánkban. Az előző évhez mérten fél százalékkal emelkedett az interneten leadott rendelési arány.

Az IKEA-ban a megrendelésekben az online részarány fél százalék. Az online eladási index 5,8 százalék. Tehát azt mondhatjuk, hogy az online eladások körülbelül 6 százalékkal nőttek

– mondta el lapunknak a vezérigazgató.

Kérdésünkre Peter Tichy, az IKEA Market Managere azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy az IKEA az üzletekben és online is együtt növekszik, de egyelőre az offline vásárlás adja a túlsúlyt Magyarországon.

Az elmondottakból arra szintén fény derült, hogy immár 1,58 millió főt számlál az IKEA Family tagok száma.

Azt is megjegyezték, a legnépszerűbb bútor a HEMNES kanapéágy, míg a legnépszerűbb kiegészítő a FRAKTA táska.

Mint korábban megírtuk, az Inter IKEA Group a legutóbbi, augusztus 31-ével zárult pénzügyi évben 26 százalékos visszaesést könyvelt el üzemi eredményében. A vállalat nyeresége 1,7 milliárd euróra – mintegy 670 milliárd forintra – csökkent, ezzel szemben a forgalom viszont nőtt.