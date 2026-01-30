A Gazdasági Versenyhivatal közlése szerint még 2024 februárjában indult versenyfelügyeleti eljárás a romániai központú e-kereskedelmi céggel szemben. A hivatal az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A Versenytanács több megállapítást is tett:

a 2023. július 25-28. közötti „Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;

2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;



2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobil alkalmazásában úgy értékesített, hogy a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;



2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.



A vállalkozás együttműködött az eljárás során a GVH-val, elismerte a jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Mindezt figyelembe véve a GVH Versenytanácsa összesen 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amit 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

Emellett a hivatal számos megfelelési jellegű intézkedés végrehajtására is kötelezte az eMAG-ot.

A GVH már vizsgálta az eMAG-ot 2021-ben, amelynek eredményeként 200 millió forintos pénzbírság mellett, mintegy 4 milliárd forint értékű jóvátételi vállalásainak végrehajtására kötelezte az eljárás alá vont vállalkozásokat.