Az osztrák főváros 9. kerületében, Alsergrundban található a Berggasse 16. szám alatt az utcaképbe teljesen belesimuló Palais Festetics, egy bécsi oknyomozó portál szerint az osztrák ingatlanspekulánsok összefonódásának jelképe. A Signa Group csődjével feltehetőleg az évtized legnagyobb vállalati összeomlását produkáló René Benko, az 1,5 milliárd dolláros vagyonával a 31. leggazdagabb osztráknak tekinthető Klemens Hallmann és Lukas Neugebauer az elmúlt években meglepő áremelkedésekkel adták tovább egymás közt az épületet.

Csodás értéknöveléssel továbbpasszolva

A kívül neoreneszánsz, belül neorokokó stílusú palota 1858-ban készült el Festetics Eugénie grófnő megrendelésére, majd a család eladta az ingatlant az államnak, 1897-től költözött be így a Császári és Királyi Osztrák Kereskedelmi Múzeum. 1919-től a Világkereskedelmi Egyetem (ma Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem) működött az épületben, 1937-től az Osztrák Kereskedelmi Kamara birtokában volt, amely ünnepségek és kitüntetések helyszíneként használta. 1961-ben az épületet átalakították, és egészen 2019-ig a Bécsi Kézműipari és Gazdasági Kamara használta, amely 17 millió euróért adta el az akkor az egyik leggazdagabb osztráknak és kelet-közép-európainak tartott ingatlanmágnás, René Benko Signa Holdingjának, aki pár hónapon belül továbbpasszolta azt csodás értéknövekedéssel a Hallmann Immobilienholding nevű cégnek immár 31,3 millió euróért.

Habár Klemens Hallmann eredetileg luxuslakásokat tervezett kialakítani az épületben, néhány hónap múlva továbbadta a palotát a Lukas Neugebauer LNR Developmentje alá tartozó ingatlanfejlesztő projektcégek egyikének.

Tavaly ilyenkor bérbe adták az ötemeletes épület három szintjét a NODE Contemporary cégnek, amely a szuterént, a magasföldszintet, valamint, a Vörös, a Zöld, a Kék és a Sárga Szalont is rejtő első emeletet rendezvényekre adja ki – aki a szintenként 240 fő befogadására képes helyszínre szeretné szervezni az ügyfélpartiját, őszig még megteheti. Most azonban ismét bekerült a sajtóba a Palais Festetics: több, újonnan létrehozott cégnek is ez lett a székhelye, amelyek Neugebauer egyik szoros üzleti, eléggé strómangyanús partneréhez köthetők, akinek vállalkozásaiba jelentős összegek áramlottak az LNR Development még nem becsődölt cégeitől a közelmúltban – írja február 4-én közzétett bejegyzésében a Wiener Zocker, elsősorban bécsi ingatlanügyekben járatos gazdasági oknyomozó portál. A lap felteszi a kérdést, hogy miért költöznek ezek a cégek pont ide, ki valójában a szektorban teljesen ismeretlen új ügyvezető, hány céghálózat van még homályban és leginkább, hogy ezen ügyletek mögött vannak-e politikai szálak.

Egyetem az nem kell, sok pénz igen

Cikkünk terjedelmi korlátai nem engedik meg, hogy részletesebben is írjunk a nevéből adódóan magyar származású, egykor padlásfelújításokkal kezdő, pár hónapja innsbrucki luxusvillájában letartóztatott René Benkoről, de Lukas Neugebauer története is hasonló irányt kezd venni. Bár a vállalkozót felvették az egyetemre, még az első évben otthagyta azt, hogy családjához hasonlón maga is az építőiparban próbáljon szerencsét. Tetőtérbeépítésekkel kezdte a pályáját vidéken, majd jöttek az egyre nagyobb projektek immár Bécsben, érdeklődése 2013-tól a felújítandó, reprezentatív történelmi épületek felé fordult (köszönhetően a felfutóban lévő luxusingatlanpiacnak), amilyen például a bécsi Neubau városrész egykori postai és távíróközpontjának impozáns, óratornyos palotája is, amelyet 26 millió euróért vásárolt meg 2019-ben.

A leromlott állagú épületeket luxus társasházakká alakította, 2011-es alapítása óta az LNR Development eddig kb. 60 ezer négyzetméteren 600 új lakóegységet valósított meg 450 millió euró értékben, és további 1,2 milliárd euró értékben állnak projektek fejlesztés alatt.

Legnagyobb publicitást kapott befektetése kétségkívül a híres bécsi piacon, a Naschmarkton álló Kleines Haus der Kunst, mivel ez ügyben több összezördülése is volt, amelyet élénken követett a média. Az Osztrák Közlekedési Hivatal egykori székházát a Novomatic-csoporttól vette meg, hogy multifunkcionális célt adjon neki, amelyben szerepet kapott a kortárs osztrák művészet egy 2000 négyzetméteres kiállítótér formájában és a gasztronómia is, de kiadó irodákat is kínáltak itt, a legfelső szint pedig az LNR Developmentnek adott otthont. Az ötlet kézenfekvőnek tűnt, hiszen a koncepció szervesen illeszkedik a Karlsplatz „múzeumi gyöngysorába”, amely a Secessiongebäude, a Kunsthalle, az Albertina Modern és a Wien Museum között húzódik.

A „luxuspizzériaként” elhíresült 404 – Don’t ask why nevű étterem üzemeltetésére a több menő bécsi helyet is működtető, Sebastian Kurz egykori osztrák kancellárral is híresen jó viszonyt ápoló Martin Ho-t kérte fel, akivel aztán olyannyira elmérgesedett a viszonya, hogy Neugebauer befalaztatta az étterem ajtaját.

Azt mondja ugyanis, hogy Ho 67 000 euró bérleti díjjal tartozik neki, amit tetéz az is, hogy a közel 25 000 eurós viszontköveteléssel élő éttermes kérte, hogy az egész épület legyen fehérre mázolva, amiért viszont a fejlesztőcég összerúgta a port a műemlékvédelemmel, amely követelte tőle az eredeti, két színű festés visszaállítását – az épület ugyanis jelentős art deco alkotás, amelyet a híres szecessziós sztárépítész Otto Wagner tanítványai terveztek. Neugebauer végül megvált a rosszul elsült projekttől.



Megindult a csődeljárás Lukas Neugebauer vagyonára A múlt év őszén két hitelező kérésére a Bécsi Kereskedelmi Bíróság csődeljárást indított az LNR-csoport tulajdonosának vagyona ellen – írta meg a Die Presse októberben. A csőd a Neugebauer ingatlanfejlesztő cégbirodalmához tartozó két központi vállalkozást, a B&R Generalunternehmer GmbH-t és az LNR Development GmbH-t érinti. A hatóságok jelenleg is nyomoznak csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt Lukas és édesapja, Stefan Neugebauer ellen is,

a gyanú szerint álcázott ingatlanpiaci tranzakciók során akár 147 millió eurót is elsikkaszthattak, ebből 42 millióra a Raiffeisen-csoport adta be a követelését a december 30-i határidőig.

A bécsi közvélemény és a pénzügyi szektor is figyelemmel kíséri az eljárás alakulását, mivel ez az eset is rávilágít az osztrák ingatlanpiac átláthatóságának és szabályozásának hiányosságaira – írja a FinTelegram oknyomozó portál. Az LNR-csoport hivatalos közleményében hangsúlyozta, hogy Lukas Neugebauer személyes csődje nem befolyásolja a cégcsoport működését, mivel a nevezett vállalatok tevékenységét három másik társaságba, az LNR Asset Management GmbH-ba, az LNR Evolution GmbH-ba és az LNR Beteiligung GmbH-ba strukturálták át.



A közlemény kiemelte továbbá, hogy a csődeljárás szükséges lépés volt a már korábban megállapított adósságcsökkentési megállapodások végrehajtásához és a jövőbeni projektmenedzsment érdekében a vezetőség átszervezésére is sor került. A hatóságok 2024 júliusában házkutatást tartottak Lukas Neugebauer bécsi otthonában, és luxusautókat (Ferrari, Lamborghini, Porsche és Mercedes-Benz járműveket) is találtak. Ezek vélhetően apja, Stefan Neugebauer tulajdonában vannak, aki építőipari vállalkozást vezet Németországban, és mint az osztrák sajtó írja, elhunyt feleségével egyetemben nem ismeretlen a törvény előtt sem, mivel hasonló gazdasági bűnügyekben voltak már kénytelenek - még fiuk színrelépése előtt - a bíróságra járni.

A család a közelmúltban egy új magánalapítványt hozott létre, az E.G.N. Privatstiftungot, amely vagyonuk védelmét célozhatja, hasonlóan a René Benko lányáról elnevezett Laura Privatstiftunghoz, amelynek tulajdonához próbál minél közelebb kerülni az osztrák adóhatóság és a Signa Group felszámolóbiztosa is.

A Wiener Zocker emiatt is von párhuzamot a két ügy közt, a magánalapítvány egy remek eszköz ugyanis a hatóságok és a hitelezők elől elrejteni kívánt vagyonok biztonságba helyezéséhez. Ezt támaszthatja alá, hogy a még mindig fényűző életet élő vállalkozó a fizetésképtelenség bejelentése előtt jelentős ingatlanvagyont helyezett át az alapítványba - írja a csődgondnokra hivatkozva az osztrák Kurier napilap. A Wiener Zocker értesülései szerint továbbá a vállalkozó számottevő összeget utalt a csőd előtt Dubajba is.

Feljelentették a Maldív-szigeteki eljegyzés miatt

A bécsi ingatlanpiacon meglepetést keltett 2021-ben, hogy a Novomatic Forum új tulajdonosra talált. Ezzel az építészeti különlegességgel a korábban teljesen ismeretlen fiatalember hirtelen a hazai ingatlanszakma figyelmének középpontjába került. Mindenki azt tudakolta, hogy jutott egy ilyen üzlethez és leginkább, hogyan tud 29 évesen ilyen pénzügyi hátteret biztosítani? Egy neves iparági szereplő így reagált: „Nem ajánlották fel nekem, és a vevőről korábban sosem hallottam. De 23 millió eurót így sem adtam volna érte, ez túl magas ár.”

A finanszírozó Raiffeisenlandesbank Oberösterreich is szkeptikus volt kezdetben, de fizettek, ahogy más nagy osztrák bankok regionális fiókjai is nagy pénzeket bíztak rá.

A Wiener Zocker szerint ez úgy történt, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlanok értékét bennfentes ügyletekkel mesterségesen feltornázták. Szó esik szívességi értékbecslésekről, tanulmányokról és szerződésekről, melyeket baráti építőipari cégek készítenek el annak érdekében, hogy az ingatlanokat felülértékeljék. Ezeket a dokumentumokat aztán a bankoknak bemutatják, hogy finanszírozást szerezzenek.

Büszke a módszerekre

Ez a gyakorlat sok osztrák ingatlanspekulánsnál visszaköszön, így a már említett René Benkonél is. Neugebauer mindig is büszkén nyilatkozta a sajtónak, hogy drága presztízsprojektjeihez nem veszi igénybe befektetők segítségét, önerőből oldja meg azokat, ami valójában, mint látszik, valós fedezet nélkül felvett banki kölcsönöket jelentett.

Az LNR Development a struktúrájának köszönhetően nagyon gyorsan tud reagálni, és befektetők nélkül dolgozik. Ez sokkal rugalmasabbá tesz minket, így kompromisszumok nélkül tudjuk végigvinni a terveinket. Én teremtem meg a keretfeltételeket, kijelölöm az irányt, és kiválasztom a megfelelő bérlőket, hogy a teljes koncepció sikeresen valósuljon meg



– nyilatkozta a Gastro.News osztrák hírportálnak.

Beszámolók alapján ugyanis a sikeres üzletember imázsára Neugebauer mindig is sokat adott, nemcsak szavakban, hanem a státuszszimbólumok terén is: drága öltönyben, csuklóján arany Rolexszel feszített a fotókon, szívesen adott interjút a projektjeiről. Most azonban kevéssé közlékeny, új menyasszonyának is privátra lett állítva az Instagram-fiókja, ugyanis a sajtó megszellőztette, hogy bár elvileg az üzletember le van égve és nem tud törleszteni, párját mégis Párizs egyik legelegánsabb hoteljébe, a Plaza Athénée-be és menő éttermekbe viszi, de Bécsben is látták azóta a Tiffany márkabutikban 6650 euróért ékszert vásárolni. A legnagyobb figyelmet azonban a Maldív-szigeteki eljegyzése váltotta ki, a helyi Waldorf Astoria luxushotelben a cech ugyanis 51 700 euróra rúgott, amely miatt az egyik csődbiztos állítólag már hivatalos bejelentést is tett a bécsi ügyészségnek.

A cikk szerzője: Pécsi Balázs, az Economx és az Index.hu munkatársa