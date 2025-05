Ma meleg, napos, igazi nyári időben lesz részünk, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égbolton. Csapadék nem várható, és a légmozgás sem lesz jelentős. Reggel 12, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet – írja az Időkép.

Az előrejelzés alapján sárga figyelmeztetés van érvényben ma éjfélig Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Vasárnap igazi nyári időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Az ország nagy részén sok napsütésben lesz részünk, de az Északi-középhegységben és az Alföld északi felén és helyenként nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. A Dunántúlon többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél.



Hétfőn a napos időszakokat fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják. Záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel az ország északi felén számíthatunk. Helyenként hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kíséretében. Zivataroktól függetlenül is többfelé lesz élénk, néhol erős a délnyugati szél. Kora reggel 13-19, napközben 27-33 fokot mérhetünk.

Kedden még az ország több pontján, szerdán inkább csak északon, északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Emellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap. A nyugati, délnyugati szél többfelé élénk, erős, zivatarok idején viharos lehet. Enyhék lesznek az éjszakák, a maximumok pedig kedden 23 és 32, szerdán 27 és 34 fok között alakulhatnak.