Ma a párás, ködös reggelt követően napközben javulnak a látási viszonyok, pár órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő ködszitálás. Az északnyugati szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután pedig 12 fok körül alakul – írta az Időkép.

Hétfőn nem várható fronthatás, de a nyirkos, sokfelé ködös hajnali, reggeli órákban felerősödhetnek az ízületi bántalmak, melyek a tartósabban ködös keleti és déli tájakon napközben is fennállhatnak.



Itt lehangoltság, rossz közérzet jelentkezhet, viszont az ország nagy részén legalább pár óra kisüt a nap, ami jó hatással lesz a hangulatra.

Keddre virradóan ismét egyre nagyobb területen képződik pára, köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet, ami napközben már nagyobb területen is makacsul tarthatja magát. Máshol viszont ezek feloszlását követően napos idő várható. Jelentéktelen csapadék legfeljebb ködszitálás formájában fordulhat elő. A nyugati, délnyugati szél gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel -2, +6, napközben a tartósan borongós, ködös tájakon 6-10, a napos vidékeken 11-15 fok várható.

Szerdán is találkozhatunk tartósan borongós, szürke, valamint naposabb tájakkal is. Elszórtan szitálás, ködszitálás, északkeleten gyenge eső kialakulhat, de jelentősebb mennyiség sehol sem ígérkezik. Hajnalban -1 és +6, míg kora délután 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, a napos tájakon lesz melegebb.

Csütörtökön sem jön még lényeges változás, nyirkos, ködös és napos tájakkal egyaránt találkozhatunk. A borongós, ködös területeken szitálás, ködszitálás előfordulat. A déli-délkeleti szél legfeljebb néhol a Dunántúlon élénkülhet meg. A hőmérséklet mind hajnalban, mind napközben a szerdaihoz hasonlóan alakul.