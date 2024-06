A hétvégén már 44 strand on láttak el szolgálatot a vízimentők, több tucat könnyű sérültnek segítettek - számolt be közösségi oldalán a Vízimentő k Magyarországi Szakszolgálata.

Mélyvízi mentési szakáguk eszközöket és bajbajutottakat is mentett a Balaton on. Két alkalommal motormeghibásodás miatt vontattak hajó kat egy-egy kikötő be, valamint Balatonlelle előtt egy homokpadra futott vitorlást húzott be az Alfa nevű mentőhajó személyzete a mélyvíz felé.