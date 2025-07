Szombaton a januári bezárást követően részlegesen ismét kinyit a Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő. Szombattól négy medence üzemel Gyopárosfürdőn: egy tanmedence, egy termálvizes, egy gyerek és egy úgynevezett toronymedence – közölte Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek) polgármester. Az 50 méteres medence legkorábban jövő héttől üzemelhet – mondta az MTI-nek.

Zsingor Zsanett, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. július 1-jén munkába állt vezérigazgatója a csütörtöki testületi ülésen kifejtette: kedden kezdődött el a műszaki átadás-átvétel, szerdán volt a népegészségügyi szolgálat a helyszínen ellenőrizni. Csütörtökön két vízminta volt: az egyik bacilussal szennyezett, a másik nullás, jó – mondta. Hozzátette:

azért itt emberéletekről van szó, ami az én felelősségem,

ezért hatósági vízmintát kér. A testületi ülésen megjegyezte, csak akkreditált labor eredményét fogadhatja el, és az eredményt be kell küldenie a népegészségügyi szolgálatnak is.

A fürdő szombati nyitását csak péntek este jelentették be.

Január közepe óta csak a gyógyfürdői szolgáltatások működtek a 2019-ben még több mint 230 ezer látogatót fogadó gyopárosfürdői fürdőkomplexumban. Márciusban alakult meg a Gyopárosért Alapítvány, az elmúlt hónapokban önkéntesek százai dolgoztak ingyen, kisvállalkozók és nagyobb cégek is adtak anyagokat, alkatrészeket és szakképzett dolgozókat, a költségekre pedig pénzt adtak össze a támogató magánszemélyek, de szállodák, szálláshelyek is.

A fürdőben dolgozó mintegy 40 vállalkozó becslések szerint legalább 100 millió forint értékű munkát és anyagot tett bele a felújításba, de ingyen dolgozott a szakmunkás segítők mellett 12 mérnök és több műszaki ellenőr is, akik a munkálatokat felügyelték és szabályos műszaki naplóban dokumentálták azokat.

Sajtóhírek szerint

egy vállalkozás a fürdő három havi működéséhez, tisztításához szükséges vegyszert adott, egy másik cég 2 milliós szivattyút vásárolt a medencék vízellátásához, egy harmadik pedig napvitorlákat hozott.

A szakemberek egyebek mellett átnézték, kijavították a medencék gépészeti berendezéseit, több helyen a medencék burkolatait, beszerelték a felújított szivattyúkat, átnézték az elektromos hálózatot, a visszasajtoló kutat; de történt ingyenes felajánlásból térkövezés is, a tópart új mólóval bővült, és rendezték a zöldfelületet is. A mólóra a tervek szerint szeretnék visszacsábítani a korábban itt tartott hajómodellező versenyeket.

A fürdő elnyert energetikai felújításra 727 millió forint uniós támogatást, így a felújítási, korszerűsítési munkálatok abból az összegből is folytatódnak a közeljövőben.