Franciaország még 2023-ban tiltotta be azokat a rövid távú belföldi repülőjáratokat, amelyek esetében létezik két és fél óránál rövidebb utazást kínáló vasúti alternatíva. Az intézkedést eredetileg a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítására hozták, ám egy új elemzés most kiderítette: néhány rövidebb utazás esetében a vonatozás még gyorsabb is, mint a repülés - számolt be az Euronews.

A Trainline kutatása öt olyan belföldi utazást hasonlított össze, amelyek esetében hamarosan megszűnik a légi opció.

Megállapították, hogy a 2,5 órás vagy annál rövidebb belföldi utazások esetében a repülő helyett vonattal való utazás jelentősen csökkentheti az utazási időt. Sőt,

egyes helyközi utazások kétszer olyan gyorsan megtehetők, ha a vasúti közlekedést választjuk.

A vasúti vállalat saját adatait használta fel a vonatok utazási idejének és költségének kiszámításához, a Skyscanner repülőjegy-összehasonlító oldal adatait pedig a repülőjegyekéhez.

Az utazási idők közötti különbség főként annak köszönhető, hogy a vasúti közlekedéssel elkerülhetők a repülőjáratoknál szükséges hosszadalmas biztonsági ellenőrzések és várakozási idők.

„Bár önmagában a repülőút időtartama gyakran előnyösnek tűnik, ez nem tükrözi a légi utazás tényleges időtartamát, beleértve a repülőtérre utazást, a beszállás előtti várakozást és a biztonsági ellenőrzést, az ellenőrzésekkel és a becsekkolással kapcsolatos esetleges késéseket” – magyarázta a Trainline.