Különleges felfedező utat hirdet az Adventures by Train: mégpedig egy világ körüli utazást, vonattal, luxus tengeri hajózással tarkítva - fedezte fel a Roadster.hu.

Az Around the World by Train in 100 Days névre keresztelt út 2026. márciusában indul és már foglalható.

Az első útra rohamosan fogynak a jegyek és már csak tizenkét kiváltságos jelentkezhet, és bár a jegy ára igencsak borsos (112 ezer font, átszámítva mintegy 50 millió forint), egy páros foglalás esetén a költségek fejenként „csupán” 89 950 fontra (kb. 41 millió forintra) csökkennek.

Az út alatt összesen tizennégy országot: Franciaországot, Svájcot, Ausztriát, Magyarországot, Romániát, Bulgáriát, Törökországot, Grúziát, Azerbajdzsánt, Kazahsztánt, Kínát, Japánt, Kanadát és az Egyesült Államokat érinti a vonat.

Az utazás mellé élménycsomagot is kínálnak. Grúziában például borokat kóstolhatnak, Törökországban betekinthetnek a márványműhelyek titkaiba, Bécsben klasszikus zenei koncerteken vehetnek részt, Kiotóban street food túrán fedezhetik fel a helyi konyhát az utasok, és még az UNESCO által védett üzbég városba, Khivába is ellátogathatnak.

A vonatozást hajóutak szakítják meg. Tokiótól egészen Vancouverig például a North Pacific Passage luxushajó szállítja a kalandra vágyókat, majd egy hét éjszakás transzatlanti átkelés is vár rájuk a legendás Queen Mary 2-vel, amely New Yorkból Southamptonba viszi őket.