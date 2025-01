Magyar pilóta törhet be a Formula-1-be

Jó esély van arra, hogy 2029-30-ra újra legyen magyar pilóta a Forma 1-ben. Az induláshoz nemcsak tehetséges fiatalokra, hanem komoly anyagi támogatásra is szükség van, ezért a „Road to Formula 1" projekt fontosnak tartja, hogy a magánszektor is támogassa az ügyet.