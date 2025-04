Maros Sefcovic uniós biztos csak a múlt héten 24 intenzív órát töltött Washingtonban, hogy érdemi tárgyalásokat folytasson Howard Lutnick miniszterrel és Jamieson Greer nagykövettel, valamint a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatójával, Kevin Hassettel. Ezt megelőzte a felek közötti telefonhívás, valamint Ursula Von der Leyen bizottsági elnök és J.D. Vance alelnök párizsi találkozója – írta a HVG-nek küldött válaszában az Európai Bizottság sajtószolgálata arról, hogy Szijjártó Péter tulajdonképpen semmirekellőknek titulálta az Európai Bizottságot és a „brüsszeli bürokratákat”.

A magyar külügyminiszter már a vámbejelentések után az Európai Bizottságnak rótta fel azt, hogy tárgyalnia kellett volna, és erre lett volna két és fél hónapja lett volna. Szerinte le kellett volna csökkenteni az autóipari vámokat az európairól az eddigi amerikai szintre, vagyis 10-ről 2,5 százalékra. Erről itt tudhat meg még többet >>>

A bizottsági válasz szerint a tárgyalások jól mutatják, hogy „komolyan elkötelezettek vagyunk az amerikai kormánnyal folytatott együttműködés mellett". Hozzátették, az EU továbbra is egy igazságos, kiegyensúlyozott megállapodást részesít előnyben az indokolatlan vámok helyett.

A válaszban azt is megerősítették, az sem igaz, hogy az EU elpocsékolta volna az időt, valójában tevőlegesen készült a Trump-kormányzásra már Trump megválasztása előtt:

„Az Egyesült Államok választásaira való felkészülés során minden lehetséges kimenetelt figyelembe vettünk. Ez a felkészülés magában foglalta az EU tagállamaival folytatott egyeztetéseket is."

A korábbi gyakorlatnak megfelelően és a szokásos előkészületeinkkel összhangban értékeltük, hogy az amerikai választások bármely eredménye milyen hatással lehet a kétoldalú kapcsolatokra az egyes szakpolitikai területeken. Emellett továbbra is kétpárti alapon folytattunk egyeztetéseket amerikai partnerekkel és érdekelt felekkel, ahogyan most is tesszük.”

A magas szintű egyeztetések nyilvánosak, az uniós biztos a fent említett washingtoni útjáról képet is osztott meg az X-en.

A Politico már március 25-én beszámolt a tárgyalásokról, jóval előbb, mint ahogy Donald Trump kihirdette a tarifáit.

Olof Gill, a Bizottság kereskedelmi szóvivője a lapnak akkor azt mondta, „mindkét oldalon minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy elkerüljük a káros vámokat, és építsük – ahelyett, hogy lebontsuk – az EU–USA kereskedelmi és gazdasági kapcsolatot, amely a legerősebb a világon.”