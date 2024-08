A legutóbbi kormányinfó alkalmával sem tettek egyértelmű kijelentést a kormánytagok a precedens nélküli ítélet kielégítésének részleteiről: szeptemberben jár le a reagálásra megszabott határidő.

Június 13-án az Európai Unió Bírósága (EUB) bejelentette, hogy rendkívül nagy összegű, 200 millió eurós bírságot ró ki Magyarországra, amiért a tagállam, véleménye szerint rendkívül súlyosan megsértette az uniós jogszabályokat. A megvonás oka a kötelezettségszegési eljárás ítélete, melynek értelmében Magyarország nem változtatta meg a bevándorlók és menedékkérők kezelésére vonatkozó határpolitikáját. Az Európai Bizottság csupán 7 millió eurós elmarasztalást és az ítélet teljesítéséig napi 6 millió forint bírságot indítványozott, ezzel szemben

az Európai Unió Bírósága 200 millió eurós átalányösszegre – hozzávetőleg 80 milliárd forintra – marasztalta el hazánkat, és az ítélet maradéktalan teljesítéséig napi egy millió eurós, azaz közel napi négyszázmillió forintos bírságot állapított meg.

„Jobban fáj ez Brüsszelnek, mint Magyarországnak”

A kormány számos tagja, többek között, Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is kijelentették, hogy az ítélet „felháborító, igazságtalan és elfogadhatatlan”. A legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely az Európai Unió Bírósága által kiszabott napi egymillió eurós bírságról úgy nyilatkozott, hogy a kormány már megkapta a felszólítást, azonban csak szeptemberben jár le a reagálásra megszabott határidő. „Az azonban biztos, hogy eleget kell tennünk az ítéletnek, mivel vagy fizetünk vagy levonják a büntetést a Magyarországnak kifizetett támogatásokból”– állította a miniszter.

Magyarország a határvédelmére tett erőfeszítésért semmilyen támogatást nem kapott az Európai Bizottságtól, a határvédelmi költségek csupán 1 százalékát állta Brüsszel, a külső határokat mintegy kettő milliárd euró értékben saját költségén finanszírozta Magyarország, de hogy még ezért meg is bírságoljanak az tűrhetetlen

A migrációval kapcsolatos bírság kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy a precedens nélküli ítélet elfogadhatatlan, egy soha nem látott ellenszenvet tanúsít a Bíróság részéről, és annak végrehajtása „jobban fájna Brüsszelnek, mint Magyarországnak”.

A miniszter szerint Bóka János európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár, és Pintér Sándor belügyminiszter a tárgyalásokon megállapodásra fog törekedni Brüsszellel, de ha ez nem vezet eredményre, a kormány hazánk határait továbbra is megvédi, ám azt nem tudja garantálni, hogy a déli határon keresztül áthaladó migránsok százezerei ne árasszák el Németországot, vagy Ausztriát. Amennyiben Brüsszel ezt meg akarja akadályozni, akkor ezektől az országoktól is szolidaritást várnak, hiszen ők lesznek a migráció elsődleges elszenvedői. Magyarország példát mutatott azzal, hogy a Schengeni Egyezményt Európában egyidőben egyedül tartotta be, annak külső határvédelmi rendelkezéseivel.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mivel a magyar kormány a bírság befizetése kapcsán a szeptemberi tárgyalásokra hivatkozott, sokak számára nem volt egyértelmű, hogy a napi egymillió eurós összeg felszámolása elkezdődött-e, illetve, hogy pontosan hogyan és miből kerül levonásra. Erről, a tárgyalások sikerességéről, és a a szuverenitási törvény miatt felmerülő újabb brüsszeli büntetésről kérdeztük Ifj. Lomnici Zoltánt, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatóját.

Napról napra duzzad a késedelmi bírság összege

Az ítélet szerint napi egymillió euró összegű kényszerítő bírságot köteles fizetni a tagállam, amíg Magyarország nem tesz eleget az EUB 2020 decemberében hozott ítéletében foglaltaknak. A felszámolás pedig már az ítélet kihirdetésének napján megkezdődött.

Ezáltal július végén már 46 millió eurós kényszerítő bírságnál tartottunk.

Jelenleg 54 millió eurónál járhat a számlálás. Hazánk egyelőre levelet és 45 napos határidővel fizetési felszólítást kapott (melyet az EB július 16-án küldött) a 200 millió eurós büntetés befizetésére. Ha addig nem teljesítünk, újabb felszólítást küldenek, 15 napos határidővel. A levélben érdeklődtek továbbá arról, hogy Magyarország hogyan tervez eleget tenni a szóban forgó, 2020-as ítéletben foglaltaknak. Azzal kapcsolatban, hogy van-e még esélye a kormánynak lefaragni a késedelmi összegből a tárgyalásokon a szakértő így felelt:

az ítélet jogerős és nincs fellebbviteli fórum, tehát a döntést megtámadni nem lehet.

Mi történik, ha nem fizetünk?

Arra vonatkozóan, hogy a kiszabott összeget befizetik-e vagy sem (és ha igen, mikor és hogyan), egyértelmű kijelentést még nem tettek releváns szereplők. Amennyiben a bírságot nem fizetjük be, azt a beszámítási eljárás keretében a bizottság a Magyarországnak történő következő átutalásból levonhatná, vagyis a nekünk járó uniós forrás folyósításából számítanák be a bírság összegét. Hasonló történt Lengyelország esetében, amellyel szemben 2021-ben egy környezetszennyezési ügy kapcsán szabtak ki szignifikáns bírságot, az EB pedig le is vont 68,5 millió eurót a lengyeleknek járó uniós keretből. Ha a kormány úgy dönt, hogy önként befizeti a bírságot, úgy maga dönthet arról, hogy ezt a forrást honnan és miképp csoportosítja át. Magyarország is perelhetné Brüsszelt A kormány évek óta szeretné elérni, hogy Brüsszel szálljon be az Európai Unió határvédelmének finanszírozásába. Magyarország 2015 óta hozzávetőlegesen 700 milliárd forintot költött erre a politikára, a bizottság azonban eddig mindössze 45 milliárd forintot fordított rá – állította Ifj. Lomnici Zoltán, majd hozzátette: Az uniós alapszerződés értelmében Magyarországnak jogában áll pert indítani az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Bírósága előtt a határvédelemmel kapcsolatos kiadások uniós ellentételezéséért. Ez pedig jóval nagyobb összeg, mint amennyit hazánknak a június 13-i ítélet miatt fizetnie kellene. A magyar kormány továbbá számos olyan kérdésben tud vétózni, ahol egyhangúság szükséges, így ezzel nyomást gyakorolhat Brüsszelre. Például: adózás;

szociális biztonság vagy szociális védelem;

új uniós tagállamok csatlakozása;

közös kül- és biztonságpolitika (KKBP), beleértve a közös biztonság- és védelempolitikát (KBVP) is;

operatív rendőrségi együttműködés a tagállamok között. Az EU és Magyarország közötti politikai feszültség az unió más tagállamai között is vitákat generálhat, ami hosszú távon nehezítheti az EU egységét és működését.

A szuverenitásvédelmi törvény is bírságot hozhat?