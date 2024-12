15 év után zárja kapuit Budapest kultikus étterme

Nem tervezte a Szegedi Halászcsárda, hogy be kell zárnia budapesti éttermét, de a bérbeadó nem hosszabbította meg velük a bérleti szerződést, így kénytelenek a Belgrád rakparti helyszínt elhagyni. A vendégek azért is szomorúak lehetnek, mert a vendéglátós egység nem jelentett be másik éttermet, tehát egyelőre nélkülözniük kell őket. Azaz, nem teljesen.