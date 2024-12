Évről-évre egyre inkább maga alá gyűri a karácsonyi őrület a lakosságot – legfőképpen a háziasszonyokat –, így ahelyett, hogy a konyhában töltenék az ünnepnapok nagy részét, számos család inkább az ételrendelés felé fordul.

Egy nagyobb családnak elkészített karácsonyi menüsor több tízezer forintba is kerülhet, így egyre többen döntenek úgy, hogy egy kis plusz pénzzel megtoldva, inkább felkeresnek olyan éttermeket, ahol elviteles karácsonyi menü kapható szentestére. A háziasszonyról lekerül a teher, a család több időt tölthet együtt, és kényelmesebb az ünnepi időszak.

Felpezsdül a szektor az ünnepi időszak alatt

„Igyekszünk nagyon odafigyelni a vendégeink igényeire. Mi azt szeretjük a legjobban, ha ténylegesen vendégül láthatjuk őket, kicsit ki tudnak kapcsolni és hátra tudnak dőlni nálunk, amíg körülöttük forog a világ. Ám azt is megértjük, ha idő hiányában csak otthon tudják élvezni konyhánk finomságait. Alapvetően „beülős” étterem vagyunk, de a karácsonyi hajszában szeretnénk könnyíteni vendégeink életén elvihető, komplett fogásokkal, akár egy teljes menüsorral. Elsősorban tehát nem az üzletet látjuk benne, hanem azt, hogy hogyan tudjuk a vendégeinknek megkönnyíteni ezt az izgalmas és szép időszakot”– mondta az Economxnak az N28 étterem tulajdonosa.

Házkötő György hozzátette, hogy Budapesten – a nyár kivételével – szerencsére elég kiegyensúlyozott a látogatottság, ám kétségtelenül az ünnepi időszakban van a legtöbb foglalás, s nem csak családi, hanem a céges-, valamint baráti rendezvények is megsokszorozódnak az ünnepi hetek során. Ilyenkor kétszer annyi rendezvényt tudnak lebonyolítani, mint az év más időszakában.

Az étterem-tulajdonos arról számolt be, hogy

a családok az elviteles karácsonyi menü iránt érdeklődnek főként, ez ügyben pedig nem árt előre gondolkodni, a legtöbb helyen ugyanis december közepéig vesznek fel előrendelést.

A két ünnep között egy kicsit csendesebb az időszak, de szilveszterkor ismét fellendül egy ünnepi vacsora erejéig.

Hasonlóan gondolkodik a Matild étterem is. „A döntést az a felismerés inspirálta, hogy a vendégeink egyre inkább igénylik az otthoni kényelmet karácsonykor, miközben nem szeretnének kompromisszumot kötni a gasztronómiai élmény terén. Ezért aztán azok számára, akik inkább az otthon melegében élveznék az ünnepi menüt, idén is van lehetőség 6-8 főre ideális összeállítást rendelni a Spago Budapest-ből december 21-26. között” – közölte az egység marketing és kommunikációs igazgatója.

Oláh Noémi szerin a karácsonyi elviteles pulykalakoma már igazi hagyománnyá vált, és minden évben hatalmas népszerűségnek örvend. A menü fénypontja ugyanis egy egészben sült norfolk bronzpulyka, egy igazi mestermű a világhírű séf, Wolfgang Puck helyi csapatának keze alól.

A szakember hozzátette, a karácsonyi elviteles menük népszerűsége az elmúlt években folyamatosan nőtt, egyre többen ismerik fel az időmegtakarítás és a minőségi gasztronómia kombinációjának előnyeit. A karácsonyi időszak az egyik legerősebb szezonális időszak.

Lehetetlen lekövetni az árakban a költségterheket

Számos cikket írtunk mi is arról korábban, hogy mennyire nehéz a vendéglátószektornak a világjárvány óta. Az elmúlt évek alaposan megcibálták a szektort: a pandémia, a háború, majd az extrém magas infláció mind megnehezítették a vendéglátósok helyzetét, azóta is van egyfajta kapaszkodás még, hiszen nagyon sok vendég elmaradt, mérhetően kevesebben járnak már étterembe – mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide tulajdonosa.

A gasztronómiával foglalkozó cégeknek ráadásul olyan nehézségekkel is foglalkozni kellett, mint a logisztika és fuvarozás területén tapasztalható áremelkedés, a csomagolóanyagok árának megugrása, ezen felül lépést kellett tartani a munkabérekkel is.

De hogyan lehet mindezt egyensúlyban tartani?

„Szerintem minden vendéglátóiparban működő magyar vállalkozás ugyanarról tud beszámolni. A jelenleg tapasztalható energia-áremelkedés, a nyersanyagok árának kiszámíthatatlan, de folyamatos növekedése – a többi működési költségről nem is beszélve – egyszerűen nem tud megfelelően megmutatkozni az étlapunkon látható áremelésében. Mi tényleg szeretnénk megtartani a törzsközönségünket és megfizethetőek akarunk maradni a magyar vendégkör számára is, még akkor is, ha ez erősen megnehezíti a működést. Nem tudjuk tehát megfelelően lekövetni ezt a költségteher-növekedést, azonban a célközönségünket szeretnénk megtartani, a feszültség ebből a folyamatos egyensúlyozásból adódik” – mondta lapunknak Házkötő György.

Oláh Noémi úgy nyilatkozott, hogy az emelkedő költségek őket is kihívások elé állították. Igyekeztek az áremeléseket fokozatosan és átgondoltan végrehajtani, hogy a minőségből semmiképp ne kelljen engedi. A hangsúlyt a fenntartható működésre és a magas vendégelégedettségre helyezték, miközben a partnereikkel is új megoldásokat kerestek a költséghatékonyság növelésére.

S hogy meddig lehet feltolni az árakat? Ezzel kapcsolatban az N28 étterem tulajdonosa elmondta, hogy sajnos a fizetőképes kereslet határait mindig csak tippelni lehet, mindenki borotvaélen táncol. Fontos a célközönség meghatározása, és

az árakkal a magyar valóságnak is meg kell felelni.

Kiemelte, ők nem szeretnének kifejezetten egy nagyon szűk réteg kedvenc helye lenni, és olyan éttermet sem akarnak, amely csak külföldi vendégekhez szól. Itt kell valahol ezen a nagyon szűk határmezsgyén megmaradni. Nem tudjuk, ezt meddig lehet fenntartani – közölte Házkötő György.

A Matild kommunikációs igazgatója szerint a lélektani határ meghatározása kulcsfontosságú.

”Olyan árstratégiát alakítottunk ki, amely egyszerre tükrözi a kiemelkedő minőséget és a vendégeink értékérzékelését. A piaci trendeket és a vendégvisszajelzéseket folyamatosan monitorozzuk, hogy ne veszítsünk a versenyképességünkből, miközben a vállalat fenntartható működését is biztosítjuk.”

Oláh Noémi hozzátette, ők emelték a tétet, ugyanis december 24-én, szenteste is nyitva áll az étterem ajtaja egy felejthetetlen vacsora erejéig, ahol Szántó István executive séf kalauzolja végig a vendégeket egy ünnepi 4 fogásos vacsorán, amely a karácsonyi hagyományok legjavát ötvözi az innovatív ízekkel.