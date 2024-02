A világ legfejlettebb és legnagyobb feltörekvő gazdaságait tömörítő G20 külügyminiszteri találkozója megnyitóján Rio de Janeiróban Mauro Vieira elmondta, a nemzetközi szervezetek nincsenek kellőképpen felkészülve a jelenlegi kihívásokra. Emlékeztetett továbbá arra, hogy egyes tanulmányok szerint a világban jelenleg is több mint 170 helyen folynak harcok. Szorgalmazta azt is, hogy a hadi fejlesztésekre szánt hatalmas összegeket fejlesztési programokhoz irányítsák át.

A latin-amerikai ország elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva már korábban reformok megfontolását sürgette, az ENSZ mellett pedig a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és nemzetközi bankok átalakítását nevezte meg fő prioritásként, ahol szerinte a fejlődő országoknak nagyobb képviseletre van szükségük.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsával (BT) kapcsolatban Lula többször hangoztatta, hogy fontolóra kéne venni más, például latin-amerikai és afrikai országok, valamint Németország és Japán felvételét is a szervezetebe, illetve a vétójog megszüntetése mellett szállt síkra.

Nem vétózhatja meg egyetlen ország azt a döntést, melyet az összes többi tagország elfogadott

– szögezte le.

A héten indult találkozón a tárcavezetők várhatóan a globális szegénységet, a klímaváltozást és a világszerte növekvő politikai feszültséget vitatják meg.