Elon Musk az ellentmondásos tweetjeiről is híres amerikai techmogul mostanában inkább a botrányaival kerül a címlapokra. A világ leggazdagabb embere drogbotrányba keveredhetett, a The Wall Street Journal cikke szerint munkatársai állítják, hogy többféle legális kábítószert használ – sőt, bizonyos esetekben még illegális szereket is fogyaszt, habár Musk ezt tagadja.

Az ügy amellett, hogy a legsikeresebb vállalkozó egyébként is megkérdőjelezhető jó hírnevét csorbította, pénzügyileg is bevitt egy gyomrost.

A Tesla-részvények tulajdonosai ugyanis nem értékelték a drogbotrányt: zuhanni kezdett a papír ára, és Musknak meg kellett nyugtatnia a befektetőket, hogy nem kábszerfüggő.

Árokszállási Zoltánt, az Equilor vezető elemzőjét arról kérdeztük, hogyan befolyásolhatja Elon Musk ellentmondásos megjegyezéseinek hatása az X platform hosszú távú üzleti stratégiáját és értékét. „Mivel 2022 ősze óta az X értékére nincs transzparens jelzés – hiszen a részvényeket a tőzsdéről kivezették és így nincs piaci ár – erre nem is olyan könnyű válaszolni” – jelezte lapunknak a szakember.

A hirdetési bevételek a vártnál kevésbé alakulnak jól a híresztelések szerint: a 2023-as hirdetési bevétel a Bloomberg decemberi cikke szerint 2,5 milliárd dollár körül alakulhat, míg a 2022-es évben még negyedévente 1 milliárd dolláros volt ez a bevétel.

Ugyanakkor Elon Musk alatt a társaság új stratégiát követ, amiben már nem csak a hirdetési bevételekre koncentrál a vállalat

– jelezte az Economx-nak Árokszállási Zoltán, hozzátéve, hogy a Bloomberg belső információkra hivatkozva a hirdetési bevételeket a teljes bevételek 70-75 százlékára teszi, ami továbbra is nagyon magas arány. Ezek alapján vélhetően valóban negatív a mérleg, mivel ilyen gyorsan nehéz átkormányozni egy másik üzleti modellre egy vállalatot, ráadásul sikeresen, ami sokak fejében továbbra is Twitterként él.

A vállalatérték csökkenésének mértéke azonban nehezen meghatározható. A legfrissebb hírek arról szóltak, hogy a Fidelity (amely segített értékesíteni a vállalatot 2022-ben) a társaságban lévő tulajdonát újra leértékelte, amely alapján az összesen 44 milliárd dollárért értékesített. Piaci hírek szerint ráadásul tavaly ősszel már volt egy hasonló, több mint 60 százalékos leértékelés a Fidelitynél.

Nem erre számított Musk

Hogy Elon Musk mit akar kezdeni a platformmal, az az ő dolga. Az ellentmondásos kommentárjai természetesen hozzájárultak a hirdetések csökkenéséhez a platformon, de az új stratégia értelmében a hirdetési bevételek arányát amúgy is csökkenteni akarták.

Az sem kizárható, hogy Musk célja nem a társaság cégértékének mindenáron való növelése

– mondta lapunknak Árokszállási Zoltán. Az Equilor szakértője szerint a megismerhető információk alapján egyelőre nehezen halad a stratégiaváltás: a Bloomberg belsős információkra hivatkozva egyelőre csak 1 millió fizető felhasználóról ír, ami jóval kisebb lehet, mint amire az új tulajdonos előzetesen számított.

Az adatlicensz (data-licensing) bevételekre is helyezhet nagyobb hangsúlyt a vállalat, illetve folytathatja azt a már megkezdett utat, hogy az Egyesült Államokban pénzforgalmi engedélyt megszerezve lehetővé tegye felhasználói számára, hogy egymásnak pénzt küldhessenek.

Mivel a társaság már nem forog a tőzsdén, ezért jóval nehezebb transzparens információkhoz jutni a működésével kapcsolatban, ami megnehezíti, hogy megfelelően lehessen megítélni az új stratégia sikerességét.

Lehet, hogy nem volt jó ötlet a névváltoztatás

Elon Musk ellentmondásos megjegyzései mellett a bejáratott márkanév, a Twitter elhagyása vélhetően hozzájárulhatott az értékcsökkenéshez.

A felhasználók évek óta rutinszerűen használták a felületet, amit most máshogy kell már hívni, mindez pedig sokakat elidegeníthetett a platformtól, hiszen nem egyértelmű, hogy minderre miért is volt szükség

– világított rá Árokszállási Zoltán. A szakértő szerint az X márkaépítésének sikere jelenleg kétséges, ez pedig a hirdetőket is távol tarthatja, így a kétely megjelenhet az alacsonyabb értékeltségben is.

A társaság a nagy hirdetők elvesztése után most a kis- és közepes cégeket akarja megnyerni a hírek szerint. Mindez Elon Musk ellentmondásos nyilatkozatait követően látott napvilágot, miután a nagyobb hirdetők elkezdték elhagyni a platformot.

De ezzel kapcsolatban kérdés, hogy az X fel tudja-e venni a versenyt az olyan, régóta jól bejáratott hirdetési rendszert üzemeltető közösségi média cégekkel, mint a Meta vagy a Google

– mutatott rá Árokszállási. A szakértő szerint felmerülhet az is, hogy olyan hirdetőket nyerjenek meg a platformnak, amelyeket kevésbé zavarnak Musk megnyilvánulásai, ilyenek lehetnek például a sportfogadási cégek.

Ezekkel a lépésekkel valamelyest kompenzálni lehet a korábbi hirdetők elvesztését, de nagy kérdés, hogy milyen mértékben. Amennyiben a nagyobb hirdetőket is vissza szeretné szerezni Elon Musk, úgy szükséges lenne elhatárolódni a korábbi megjegyzéseitől, és még így sem garantált a hirdetők visszatérése a korábbi szintre. Ráadásul azt is látni kell, hogy Elon Musk a megjegyzései miatt egyre népszerűbb az amerikai jobboldalon, és egy hátraarccal ezt a státuszát veszélyeztetné. Ezen az úton tehát már nehéz lenne visszafordulni.