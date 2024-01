ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az utóbbi hetek meglepő híre volt, hogy van már a Teslánál több elektromos autót gyártó cég a kínai BYD személyében, pedig úgy tűnt, hogy a Tesla elég sokáig nem lesz legyőzhető ebben a versenyben. Elon Musk cégének termelésnövekedése azonban, noha százalékosan nem rosszak évről évre a számok, mégis lassúnak tűnik. A Model 3 értékesítése lassan 10 éve indult, akkor azt lehetett gondolni, hogy mostanra évi 10 milliós lesz az autóeladásuk, miközben még mindig csak 2 millió körül van.

Lassan nő a választék

A BYD gyors felfejlődése jelzi, hogy lehet a termelést gyorsabban is felfuttatni, olyan érzésünk lehet, mintha a Tesla kicsit elkényelmesedett volna, persze elvileg az is lehet, hogy taposta ki az elektromos autók gyártásának rögös útját, és mások a tapasztalatok, ismeretek birtokában már könnyebben fejlesztenek. A Tesla azóta is csak a Model 3-at és a Model Y-t gyártja, a Cybertruck értékesítését csak most kezdte meg. Ezek viszonylag drága típusok, 10 milliós eladáshoz szélesebb palettára van szükség, közte olcsóbb, kisebb autókkal.

Már a térképen is látszik, hogy hol épül a szegedi BYD-gyár Eddig is csak találgatások voltak a gyárberuházásról a tavaly decemberi bejelentés óta, viszont az engedélyekre váró rajzokból kiderült , hogy az autópálya mellett épülne fel a kínai elektromosautó-gyár első két csarnoka.

Árcsökkentés, fizetésemelés

A héten jelezte a cég, hogy csökkenti európai árait: erre vélhetően nem csak a verseny készteti, hanem hogy önmagában nincs már elegendő kereslet ebben az árkategóriában. Akik 10 éve, a Model 3 indulásakor szinte megőrültek egy Tesláért, és minden áron akartak egyet, azok mostanra megvették a járművet. A típusok ára 40 és 55 ezer dollár között mozog, ami 15-20 millió forint - ebben az árkategóriában limitált a további kereslet.

Az árcsökkentés persze segíti az eladást, a profitmarzsot viszont csökkenti. Ez egy autógyárnál megszokott dolog: a hagyományos, belsőégésű típusok gyártói kis profithányaddal dolgoznak, így a részvények értékeltsége is viszonylag alacsony. A Teslát azonban hatalmas eladási volumenre és széles profitmarzsra árazták a részvényesek az utóbbi években. Ez egyre inkább kezd irreálisnak tűnni, hisz a profithányad nem csak az eladási oldalon csökken, de még a költségeknél is mutatkozik növekedés. Az amerikai gyárakban a héten fizetésemelést kellett végrehajtani, miután a többi amerikai autógyár is ezt tette.

Gyenge amerikai piac

Végül az utolsó hír, hogy az extrém hidegben gondok jelentkeztek egy-egy járműnél. A fizika törvényszerűsége, hogy alacsonyabb hőmérsékleten kisebb ugyanazon akkumulátor kapacitása, a mostani, -30 fokot elérő amerikai hidegben ez már komolyan érzékelhető lehet. Márpedig Észak-Amerikában a globális felmelegedés ellenére szinte minden télen van egy-egy komolyabb hideghullám, miközben ilyen alacsony hőmérséklet Európában, az orosz és esetleg ukrán területek kivételével, rendkívül ritkán fordul elő.

Ez a tény is mérsékelheti a kedvet az USA-ban az elektromos autók vásárlása iránt, emellett persze az alacsony benzinár is sokat számít (szemben Európával, alig van adóterhelés az üzemanyagon). Az amerikai piac így egyelőre szerényen növekszik az elektromos autók számára, miközben az ottani Tesla-gyár üzemelhet a legdrágábban, miután az USA-nál csak Svájcban magasabbak a fizetések.

Kína, Európa

A másik lehetséges nagy piacon, Kínában ugyan olcsóbb a gyártás, de a BYD és más helyi gyártók elhalásszák a piacot. Marad még Európa, de az árcsökkentés jelzi, hogy itt is telítődik a piac az eddigi típusokkal. Szükség lenne tehát az olcsóbb, kisebb, sokmilliós számban eladható típusokra is, de azok még sehol nincsenek, így a cég a piacot átengedi a konkurenciának. Ha a BYD elég gyorsan megkezdi a magyarországi gyártást, és tovább terjeszkedik az EU-ban, egyszerűen letarolja ezt a szegmenset, mire a Tesla előrukkol valamivel.

A részvény eközben az egy részvényre jutó nyereség 67-szeresén forog, ami hatalmas érték: a Ford esetében ugyanez mindössze 7-szeres. nehezen látható, hogy az a hatalmas profitnövekedés, amit a Tesla részvény áraz, hogy valósulhat meg. Az árfolyam a december végi 260 dollárról mostanra 208-ig esett, lehet, hogy a befektetők is kezdik átárazni a jövőbeni lehetőségeket.