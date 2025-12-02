Idén sem nyitja ki üzleteit december 24-én a Deichmann - közölte az üzletlánc.

A cég két évvel ezelőtt az elsők között döntött úgy, hogy december 24-én a munkavállalóit helyezi előtérbe. A cipőkereskedelmi vállalat most jelezte, hogy az értékeivel összhangban idén is a családdal töltött idő mellett teszi le a voksát.

„Család- és emberközpontú vállalatként munkavállalóink jólléte elsődleges fontossággal bír számunkra. Mivel úgy gondoljuk, hogy nemcsak a karácsonyt, hanem a szenteste napját is mindenkinek a szeretteivel kellene töltenie közös emlékeket gyűjtve, így nem volt kérdés, hogy idén sem nyitjuk ki üzleteinket” – mondta Tóth Péter, a Deichmann ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, hogy a döntésnek köszönhetően több mint ezer család töltheti szerettei körében, karácsonyi készülődéssel vagy pihenéssel a szenteste napját.

Az üzletlánc december 23-ig a megszokott nyitvatartási rendben várja vásárlóit. December 24-26. között pedig az online shopban lehet majd zavartalanul vásárolni.

A nagy áruházláncok közül az Auchan már korábban jelezte, hogy ők december 24-én is várják az aznap vásárolni szándékozókat.