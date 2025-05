A debreceni munkálatok már 2022 decemberében elkezdődtek, és a kínai cég tervei szerint a gyárnak 64 hónap alatt, 2028 áprilisára kellene teljesen elkészülni.

A CATL-gyár nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, és a Financial Times 2022. novemberi cikkéből kiderült, hogy a kormány 800 millió euró – mai árfolyamon 323 milliárd forint – értékű támogatást irányozott elő a projektnek, nem munkahelyteremtésre, hanem adózási és infrastrukturális „ösztönzők” formájában.

A hvg.hu azt írta: a mostani tőzsdei prospektusból kiderül, hogy a CATL a debreceni gyárra 2024. december 31-gyel bezárólag már 700 millió eurót (kb. 283 milliárd forintot) költött – ezt mind az üzem első fázisára, azaz a gyáregységére (összesen három fázisa lesz az építkezésnek).

A fentiek alapján az lenne a logikus, hogy a cég a teljes összeget a kormánytámogatás keretéből fektette be, amelyet így 100 millió euró híján ki is merített, ám

ahhoz, hogy a CATL hozzáférjen a magyar kormány által biztosított kedvezményekhez, először az Európai Bizottságnak (EB) is jóvá kell hagynia a támogatásokat, ez azonban még mindig nem történt meg, így a debreceni beruházást a cég egyelőre teljes egészében saját zsebből állja.

És mivel az uniós zöld jelzés még nem érkezett meg, a magyar kormány által biztosított adókedvezménnyel sem élhettek még, tehát egyelőre ugyanúgy adóznak Magyarországon, mint bármely más társaság.

A CATL becslése szerint az egész debreceni projekt 7,3 milliárd euróba kerül, ezért még 6,6 milliárdot kell beletenniük, ennek több mint fele folyhat be a hongkongi részvénykibocsátással.

A cég a prospektusa szerint a beáramló tőke Debrecenbe irányozott részével a gyárépítés első és második fázisának folytatását finanszírozzák, előbbi 2,7 milliárdos – illetve, az eddigi ráköltés után most már csak 2 milliárdos – falat, utóbbi pedig 2,1 milliárd eurót kóstál. A kettőt együtt végül is felfelé kerekítik, 4,9 milliárdra. De lesz még egy harmadik fázis, vagyis gyáregység is, amiről sok szó még nem esik, de a fenti számokból következően annak 2,4 milliárd euró lesz a költsége.

A lap emlékeztet, hogy már mozgásban van az év legnagyobbnak várt részvénykibocsátása, a kínai CATL a sencseni után belép a hongkongi tőzsdére is, ahogy arról az Economx is beszámolt. Azóta a Bloomberg értesüléséből az is kiderült, hogy a társaság a papírjait a nagyon erős érdeklődés miatt a maximális, 263 hongkongi dolláros áron tervezi értékesíteni. Első körben 118 millió részvényt adnak el, de ezt a 15 százalékos bővítési opciót aktiválva további 17,7 millió kibocsátásával növelhetik tovább.

A heves érdeklődés miatt a kínálatbővítésre minden esély meg is van. Az árból és a darabszámból következik, hogy a CATL 31-35,65 milliárd hongkongi dollárt von be, ami amerikai dollárban 4-4,6 milliárd, magyar valutában pedig a cikk írásakor 1,4-1,65 ezer milliárd forint.

Ha mindez összejön, akkor a CATL-é lesz az elmúlt négy év legnagyobb részvénykibocsátása a hongkongi tőzsdén, a kínai TikTok-rivális Kuaishou Technology nevű cég 2021-es, 6,2 milliárd dolláros kibocsátása óta. A részvénykibocsátás árát hivatalosan még nem határozták meg, azt május 19-ig kell megtenniük, a tőzsdei kereskedés maga pedig május 20-án indul. A bizonytalan – bár most épp enyhülni látszó – USA-Kína viszony azért rányomta a bélyegét a kibocsátásra.