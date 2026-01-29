Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-posztjában tudatta, hogy hatósági inkasszót nyújtott be Budapesttel szemben a Magyar Államkincstár.

Kapcsolódó Az ügyészség vádat emelt Karácsony Gergely ellen a Budapest Pride miatt

Mint írja, a fővárosnak január 26-án kellett volna az idei szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét teljesítenie, erre azonban elmondása szerint nem került sor.

– A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A Főváros sem áll a törvények felett! – közölte a tárcavezető.