Csőben van a gyógyszertári vakcinációs program, mondta az Economxnak Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke. Hamarosan a kórházi és a közforgalmú gyógyszertárak is bekapcsolódhatnak a lakosság immunizálásába. Azt is kiemelte lapunknak, hogy a kamara már 2015-ben nagyon komolyan foglalkozott a témával, hogy a gyógyszerészeket be kellene kapcsolni egyes védőoltások beadásába, közel tíz évvel ezelőtt ez már több európai országban bevett gyakorlat volt.

Úgy fogalmazott Hankó Zoltán, hogy a kamara a javaslataikkal már 2015-ben megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi), de akkor nem volt nyitottság a kormányzat részéről, hogy a programmal érdemben foglalkozzanak. Pár évvel később a koronavírus-járvány idején pedig megkereste a kamara elnökét egy kormányzati védelmi szakember, akinek elmondta, hogy sokkal nagyobb társadalmi aktivitást lehetne elérni, ha a patikusok is beadhatnák a vakcinákat, de csak egyszer találkozott a szakemberrel, így nem folytatódott az egyeztetés.

Kidolgoztak egy irányelvet

Az Európai Unióban (EU) naponta 46 millió gyógyszerész-beteg találkozás zajlik, jóval több patika van, mint háziorvosi rendelő. A gyógyszertári vakcinációval az alapellátásról is egy hatalmas terhet lehetne levenni, mondta Süle András, az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének korábbi elnöke, klinikai főgyógyszerész az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) és a Vaccines Europe által szervezett közös konferencián az Economxnak..

Példaként említette, nem kell időpontot foglalni az orvoshoz, nem kell eljönni a munkából, nem kell várni a váróteremben, hanem bemegy a páciens a patikába, meghozza a döntését és beadatja az oltást. Arra is kitért, hogy az egy jogtechnikai kérdés, hogy a gyógyszerészeknek az oltás beadását az EESZT-ben is rögzíteni kell majd.

Hangosan érvelünk amellett, hogy jelentősen növelhető az lakosság immunizációja, ha a gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek is beadhatják a védőoltásokat

– tette hozzá a szakember.

A gyógyszerészek szerepvállalására a lakosság immunizálásában, már az Európai Unió 16 tagországában működik. Ennek apropóján a Magyar Gyógyszerészi Kamara arra kérte fel Süle Andrást, hogy állítson össze és koordinálja, azt az irányelv tervezetet, ami arról szól, hogy megteremtsék annak a jogszabályi feltételeit, hogy a patikákban a gyógyszerészek hogyan tudnak oltásokat beadni.

Úgy fogalmazott Süle András, hogy a folyamat ott tart, hogy az irányelv tervezethez egy előzetes előterjesztés elkészült, ami magába foglalja a jogi környezet kialakítását, a kapcsolódó képzést, tananyagot, tematikát is. Valamint magába foglalja azokat a kritériumokat, hogy a gyógyszertáraknak milyen személyi és tárgyi feltételek szükségesek a vakcinációs program elindításához, valamint azt is tartalmazza, hogy milyen sürgősségi esetekre kell felkészülni a vakcina beadás során.

Kell egy működőképes üzleti modell

Van arra is javaslat, hogy ez anyagi értelemben hogyan tud egy működőképes üzleti modell lenni. Hiszen az oltás árán túl a vakcina beadásáért most is fizetni kell, ha azt például a háziorvos adja be. A Magyar Orvosi Kamara 2022-ben készült díjtétel táblázata szerint, egy alapellátó orvos a választható vakcinák beadásáért 3225 és 5375 forint közötti összeget kérhet.

Süle András kiemelte, a hazai előterjesztésben azt javasolták, hogy a kezdeti időben csak azok a gyógyszertárak vegyenek részt a vakcinációs programban, amelyek szeretnének. Valamilyen területi és lakosságarányos mintán egy próbaüzemet indítsanak el, egy vagy két vakcina típus esetében, mondta a főgyógyszerész.

Ezek a vakcinák az egyszer beadható oltások lehetnének, mint például az influenza elleni vakcina vagy a pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni oltás, sorolta a szakember.

Jelenleg az influenza elleni oltásokkal kapcsolatban van a legtöbb tapasztalat, az Egyesült Királyságban a lakosság átoltottsága közel felével emelkedett, amikor elkezdték a gyógyszertári vakcinálást, mondta Süle András.

Az AIPM konferenciáján egyébként Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, hogy az államigazgatás részéről van nyitottság a gyógyszertári vakcinációra.

Süle András úgy fogalmazott lapunknak, hogy a gyógyszertári immunizáció talán már 2025-ben el is indulhat.

A patikák is nyitottak a szolgáltatásbővítésre

Egyébkén Magyarországon a gyógyszertári vakcináció bevezetésére a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) és a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) már 2021-ben egy kutatásban is kereste a választ.

A közel 600 gyógyszerész részvételével készült felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 70 százaléka nyitott lenne új szolgáltatások bevezetésére. A legtöbben a házipatika átvizsgálásával (78 százalék) és a gyógyszeres terápia menedzsmenttel (69 százalék) foglalkoznának. Emellett a válaszadók több mint fele véli úgy, hogy a gyógyszertári gyorstesztek elvégzése és értékelése (56 százalék), valamint a gyógyszertári vakcináció bevezetése (50 százalék) is megfelelő lehetőség lenne a gyógyszertári szolgáltatások bővítésére.

Éppen egy évvel, 2023 októberében, amikor Budapesten tartották a European Federation of Pharmacy Chains (EFPC) és a Hálózati Gyógyszertárak Európai Szövetségének közös konferenciáját, ott elhangzott el, hogy Romániában már az influenza elleni védőoltásokat beadhatják már a gyógyszerészek is, erről itt írtunk bővebben. A román egészségügyi vezetés céljai között szerepel az is, hogy a 19-49 évesek számára a HPV elleni oltást is már a gyógyszertárakban is beadhassák.