Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az euró hét órakor 381,28 forinton állt, alig mozdult a csütörtök esti 381,30 forint jegyzéshez képest.
- A dollár 319,16 forintról 319,76 forintra erősödött,
- a svájci frank pedig 416,06 forintról 415,97 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése 1,1924 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1947 dollárról.
