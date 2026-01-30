Kenton Jarvis, az EasyJet vezérigazgatója szerint az az uniós javaslat, miszerint minden utas ingyenesen felvihetne magával a fedélzetre egy kézipoggyászt, visszavetné a múltba az iparágat. Érvelése szerint a gépek fedélzetén nincs elég hely ahhoz, hogy mindenki felhozhasson egy kézipoggyászt.

Emiatt a személyzetnek kézzel kellene azokat kiraknia és a raktérbe áthelyeznie, ami tovább növelné a késést.

Márpedig a kézi kirakodás volt korábban a beszállás késedelmének első számú oka Jarvis szerint, mielőtt díjat kezdtek el felszámolni a kézipoggyászokért.

A vezérigazgató rámutatott, hogy emiatt az összes utas jegyárát is meg kellene emelni, mivel jelenleg csak azoknak kell fizetniük, akik poggyászt akarnak a fedélzetre felvinni.

A Financial Times emlékeztet, hogy az Európai Parlament egy olyan javaslattal állt elő, amelynek értelmében felár nélkül vihetnének fel az utasok a repülőgépek fedélzetére egy laptoptáskát és egy kézipoggyászt. Az Európai Tanács módosításokat fogalmazott meg a javaslatokhoz, és jelenleg is folynak a tárgyalások.