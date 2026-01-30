Miután a kormány 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását SZÉP-kártyával, az a családok kikapcsolódása mellett az ünnepi vásárlásaikat is kiemelten támogatta. A kártyabirtokosok 15 milliárd forintot költöttek hideg élelmiszerre az év utolsó hónapjában, így a decemberi költések 42 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot. A karácsonyt és szilvesztert belföldi utazással is összekötő családokat pedig az is segítette, hogy a feltöltések összege is 19 százalékos bővülést mutatott az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A SZÉP-kártya 2025-ben a belföldi turizmus meghajtóereje volt: a kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14 százalékkal haladta meg a 2024-es felhasználást. 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, amely az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.

Néhány adat a SZÉP-kártyához kapcsolódóan:

A SZÉP-kártya feltöltések összértéke 91,6 milliárd forintot tett ki, ami 19 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A kártyabirtokosok közel 61,6 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami 42 százalékkal volt magasabb, mint 2024 decemberében.

A szálláshelyek országszerte közel 14 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában.

A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 9 százalékát tette ki.

A szálláshelyek Gyula és térsége turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi költések 12 százalékát SZÉP-kártyával egyenlítették ki.

A SZÉP-kártya 2025. évi eredményei: