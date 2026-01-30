Csütörtökön megkezdődött a nemzeti petíció kézbesítése, amelyben a magyarok három ügyben mondhatnak nemet Brüsszelnek.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban mutatta be, hogyan vette át egy postástól az első kézbesítendő borítékot, és személyesen adta át egy fodrászüzletben. „Egyedül nem megy, fel kell lázítanom egész Európát...kell valaki, aki először nemet mond, ezek mi vagyunk” - mondta a miniszterelnök a felvételen, amelyhez hozzáírta: „A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a Kormányinfón arra biztatott mindenkit, töltse ki az ívet, hogy világossá tegye: Magyarország nem támogatja a háború meghosszabbítását, és nem kívánja finanszírozni annak költségeit.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára korábban közölte, a három ügyben azért kell állástfoglalni, mert Brüsszel „féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra”, miközben az európai polgárokat nem kérdezték meg, hogy támogatják-e a háború költségeit.