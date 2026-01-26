Az olcsó és funkcionális bútorairól ismert IKEA új területre, az árampiacra is igyekszik kiterjeszteni befolyását. A hangsúly a fenntarthatóságon és a fogyasztók számára biztosított nagyobb rugalmasságon van - számolt be az n-tv.de német hírportál.

A svéd bútorgyártó Németországban az IKEA Family tagoknak dinamikus áramtarifát kínál, az IKEA közvetítőként lép fel, míg a technikai és szerződéses szolgáltatásokat a kölni székhelyű Svea Solar Deutschland GmbH biztosítja. A konstrukció lényege, hogy a fogyasztók csak a ténylegesen felhasznált áramért fizetnek, fix előleg és kockázati pótdíj nélkül.

A tarifa előnyei között szerepel az okosmérő (Smart Meter) telepítése, valamint egy alkalmazás, amelyen a felhasználók valós időben követhetik fogyasztásukat és a tőzsdei árakat, így automatikusan kihasználhatják az olcsóbb időszakokat, amikor sok szél- vagy napenergia van a hálózatban.

A cég honlapjáról kiderül, hogy milyen előnyökkel IKEA Family tagság:

6 hónap ingyenes az alapdíj 2026. február 1-ig;

kedvezményes alapdíj: 5,95 euró a standard 6,99 euró helyett;

25 eurós IKEA-utalvány a szolgáltatás indulását követő 6 hónap után;

100 százalék tanúsított zöldáram;

havi bontásban felmondható szerződés.

Az ajánlat szerit megtakarítási lehetőségek:

Alapvetően évente akár 400 euró megtakarítás a tőzsdei árak közvetlen elérésével.

Azok a háztartások, amelyek elektromos autóval, napelemes rendszerrel vagy hőszivattyúval rendelkeznek, akár 600 euró éves megtakarítás is elérhetnek.

Bár a tőzsdei árakhoz való kötés bizonyos kockázattal jár, az IKEA szerint a dinamikus tarifák előnyei még energiaválság idején is meghatározóak.