Az olcsó és funkcionális bútorairól ismert IKEA új területre, az árampiacra is igyekszik kiterjeszteni befolyását. A hangsúly a fenntarthatóságon és a fogyasztók számára biztosított nagyobb rugalmasságon van - számolt be az n-tv.de német hírportál.
A svéd bútorgyártó Németországban az IKEA Family tagoknak dinamikus áramtarifát kínál, az IKEA közvetítőként lép fel, míg a technikai és szerződéses szolgáltatásokat a kölni székhelyű Svea Solar Deutschland GmbH biztosítja. A konstrukció lényege, hogy a fogyasztók csak a ténylegesen felhasznált áramért fizetnek, fix előleg és kockázati pótdíj nélkül.
A tarifa előnyei között szerepel az okosmérő (Smart Meter) telepítése, valamint egy alkalmazás, amelyen a felhasználók valós időben követhetik fogyasztásukat és a tőzsdei árakat, így automatikusan kihasználhatják az olcsóbb időszakokat, amikor sok szél- vagy napenergia van a hálózatban.
A cég honlapjáról kiderül, hogy milyen előnyökkel IKEA Family tagság:
- 6 hónap ingyenes az alapdíj 2026. február 1-ig;
- kedvezményes alapdíj: 5,95 euró a standard 6,99 euró helyett;
- 25 eurós IKEA-utalvány a szolgáltatás indulását követő 6 hónap után;
- 100 százalék tanúsított zöldáram;
- havi bontásban felmondható szerződés.
Az ajánlat szerit megtakarítási lehetőségek:
- Alapvetően évente akár 400 euró megtakarítás a tőzsdei árak közvetlen elérésével.
- Azok a háztartások, amelyek elektromos autóval, napelemes rendszerrel vagy hőszivattyúval rendelkeznek, akár 600 euró éves megtakarítás is elérhetnek.
Bár a tőzsdei árakhoz való kötés bizonyos kockázattal jár, az IKEA szerint a dinamikus tarifák előnyei még energiaválság idején is meghatározóak.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
