A benzin magyarországi átlagára 635-ről 625 forintra, míg a gázolajé 653-ról 641-re csökkent februárban az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett adatsora alapján

hazai átlagára 6 forinttal (1 százalékkal) volt alacsonyabb a szomszédos országok 631 forintos átlagértékénél – a régió országaiban a februári átlagár 610 forint volt, a magyar ár 2,5 százalékkal, azaz 15 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 10 forinttal csökkent a benzin átlagára hazánkban, ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, 7, illetve 8 forinttal. a dízelüzemanyag havi átlagára 641 forint volt Magyarországon, ami 6 forinttal, 0,9 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 647 forintos átlagértékénél – a 622 forintos régiós átlagárat 19 forinttal, 3,1 százalékkal meghaladta a dízel üzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 12 forinttal mérséklődött a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos országokban 8, a régiós országokban megfigyelt átlag pedig 9 forinttal csökkent a januári adathoz képest.

A régiós országok közül Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában magasabb volt a benzin átlagára februárban, mint Magyarországon. Az előző havi adatokhoz képest Ausztriában, Bulgáriában és Szlovákiában csökkent a legnagyobb mértékben a benzin ára, egyaránt 15 forinttal. Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint 5 százalékkal, Csehországban 6,4 százalékkal, Bulgáriában pedig több mint 15 százalékkal elmaradt a magyartól.

Az átlagos üzemanyagárak alakulása a régióban Kép: KSH

A dízelolaj februári átlagára Ausztriában, Szerbiában és Szlovéniában meghaladta a magyar értéket, Bulgáriában viszont több mint 15 százalékkal kisebb volt annál. Az előző havi adathoz képest Románia kivételével a régió összes országában csökkent a dízel átlagára, Ausztriában volt tapasztalható a legnagyobb mértékű, 19 forintos csökkenés – közölte pénteken a KSH.

Lélektani határt tört át az olajár

Az elmúlt napokban olyan események történtek, amelyek bizonyos korábbi előrejelzéseket vagy nyilatkozatokat részben elavulttá tettek. Például a Brent olajfajta ára átlépte a kritikusnak tartott 70 dolláros küszöböt lefelé – fogalmazott az Economx megkeresésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. A kérdés most az, hogy ez a szint tartós marad, vagy csupán egy rövid kilengésről van szó. A főtitkár szerint hosszabb távon is inkább a 70 dollár körüli szint lehet az új egyensúlyi pont, szemben az elmúlt hetek 75 dollár körüli árszintjével.

Ennek egyik fő oka, hogy

az amerikai kormányzat nyomására az OPEC+ tagállamai hajlandóságot mutatnak a kitermelés növelésére : ha a kínálati oldalon többlet jelenik meg, az természetesen árcsökkentő hatással bír;

: ha a kínálati oldalon többlet jelenik meg, az természetesen árcsökkentő hatással bír; emellett a globális vámháború hatásai is érzékelhetőek, amelyek bizonytalanságot teremtenek a világkereskedelemben, különösen Kína esetében, amely az egyik legnagyobb áruexportőr – ha az adminisztratív akadályok nőnek, azok akadályozhatják az áruk mozgását, ami a kínai gazdaságra és az energiahordozók iránti keresletre is hatással lehet.

Ezek a tényezők együttesen magyarázzák, hogy jelenleg a kőolaj 70 dollár közeli, alatti szinten forog. A piac ugyanis keresleti visszaesést valószínűsít, miközben a kínálati oldal legalább stabilnak látszik, de akár még növekedhet is Grád Ottó szerint.

Ezek a globális folyamatok pedig közvetlen hatással vannak a hazai üzemanyagárakra is.

A jelenlegi piaci folyamatok kedvezően hathatnak a hazai üzemanyagárakra is a MÁSZ főtitkára szerint, mivel Európában jelenleg nincsenek extrém ellátási problémák. A magyar üzemanyag-ellátási lánc nagyjából 70 százaléka hazai finomítók termelésére épül, amelynek árazását alapvetően a kőolaj világpiaci ára és a dollár-forint árfolyam alakulása határozza meg. A fennmaradó 30 százalékot importból fedezik, amelyet nemcsak a jegyzésárak, hanem az euró-forint árfolyam is befolyásol – ez magyarázza, hogy a hazai üzemanyagárakra egyszerre van hatással a dollár és az euró árfolyama, valamint a globális olajármozgások.

Emellett extrém piaci események is torzíthatják az árakat – mint például az orosz gázolajkiesés, amely komoly áremelkedést idézett elő a gázolaj piacán. Ennek hatása a mai napig érezhető: a gázolaj továbbra is drágább a benzinnél a töltőállomásokon. Ugyanakkor a különbség – a jegyzések és heti ármozgások alapján – fokozatosan csökken – fogalmazott Grád Ottó, aki bízik benne, hogy ez a tendencia folytatódik, és a két üzemanyag ára egyre inkább közelíteni fog egymáshoz.

„Remélhetőleg ez egy 600 forintos árszint körül stabilizálódik, miközben a benzin ára tovább mérséklődhet, és a gázolajé is hasonló, vagy még nagyobb mértékben csökkenhet a közeljövőben”

– mondta a szövetség főtitkára.

Azt azért külön kiemelte, hogy a piac rendkívül érzékeny, mind a kőolaj, mind a forint árfolyama gyorsan és jelentősen reagálhat a legkisebb befolyásoló tényezőkre is. Egy váratlan politikai esemény vagy gazdasági hír azonnali árváltozásokat idézhet elő, így teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni semmit. Az üzemanyagárak között továbbra is jelentős különbségek lehetnek a különböző helyszíneken: az autópályák mentén működő kutaknál például jellemzően magasabbak a költségek, így az árak is magasabbak. Ezzel szemben a diszkontláncok – például egyes hipermarketekhez kapcsolódó töltőállomások – jellemzően olcsóbban kínálják az üzemanyagot, és néhány helyen már most is 600 forint alatti benzinárakkal találkozhatunk.