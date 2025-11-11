A román Banca Transilvania hétfőn közzétett pénzügyi jelentése szerint a bank 2025 első kilenc hónapjában 2,922 milliárd lejes nettó nyereséget ért el, ami 7,9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Ez dollárban számolva több mint 663 millió, euróban 574,5 millió, forintban pedig közel 222 milliárdnyi profitot jelent – elképesztő eredmény egy olyan időszakban, amikor a legtöbb európai bank a gazdasági bizonytalansággal küzd.

A Banca Transilvania teljesítményét elsősorban a növekvő kamatbevételek hajtották:

ezek 20,2 százalékkal nőttek, elérve a 4,922 milliárd lejt, míg a díj- és jutalékbevételek is 12,1 százalékkal emelkedtek.

A bank vezetése szerint a stabil növekedést a technológiai fejlesztések, a hálózat bővítése és a csapat erősítése tette lehetővé.

„A Banca Transilvania üzleti tevékenysége stabil növekedést mutat, amelyet jelentős beruházások támogatnak a technológiában és az infrastruktúrában. Mindez felkészíti a bankot a fejlődés új szakaszaira”

– idézte Omer Tetik szavait a Seenews. A bank vezérigazgatója hozzátette: bár a gazdasági környezet továbbra is kihívásokkal teli, Románia középtávon visszatérhet az európai átlag feletti növekedéshez.

A bank hitelei és követelései 10,7 százalékkal, azaz 104,2 milliárd lejre nőttek, míg az ügyfélbetétek 168,2 milliárd lejt tettek ki, ami 5,2 százalékos növekedést jelent.

A Banca Transilvania-csoport ma már regionális óriás, többek között a moldovai Victoriabank, a Salt Bank, valamint a BT Leasing és BT Asset Management is hozzá tartozik.

A csoport összesített nyeresége ugyanakkor 16,4 százalékkal csökkent, 3,267 milliárd lejre, főként a korábbi akvizíciók költségei miatt.

Mint ismert, a Banca Transilvania tavaly felvásárolta az OTP Bank Romániát és a magyar OTP-csoport több romániai leányvállalatát is. Az egyesülés márciusban zárult le, és ezzel a BT végleg megszilárdította pozícióját a román bankpiac élén.

A befektetők láthatóan bíznak a bank jövőjében: a Banca Transilvania részvényei 0,69 százalékkal emelkedtek, és hétfő délelőtt 29,22 lejen forogtak a bukaresti tőzsdén. A pénzintézet továbbra is az egyik leggyorsabban növekvő bank Délkelet-Európában, és az elemzők szerint hamarosan újabb rekordokat dönthet, ha a gazdasági kilátások tovább javulnak.