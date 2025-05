A Balaton térségében különösen összetett éghajlati és helyi hatások érvényesülnek, így a technológia és a folyamatos szakmai felkészültség együtt teszi lehetővé az életvédelmi célú előrejelzéseket. Egy 960 számítási magból álló szuperszámítógép segíti a meteorológusokat a magyar tengernél.

A változó időjárási és éghajlati viszonyok miatt a siófoki viharjelző obszervatóriumban is egyfajta versenyfutás zajlik. Ebben a munkában ma már nélkülözhetetlen szerepet tölt be a néhány éve munkába állt szuperszámítógép, amely jelentősen hozzájárul a balatoni viharjelzés hatékonyságához – mutatta be a sonline.hu.

A rendszert úgy kell elképzelni, mintha 960 személyi számítógépet kapcsoltak volna össze rendkívül gyors hálózati kapcsolattal.

Horváth Ákos, a HungaroMet Viharjelző Obszervatóriumának vezetője a lapnak elmondta, ez a teljesítmény lehetővé teszi, hogy olyan egyenleteket is megoldjanak, amelyeket hagyományos módon, ilyen gyorsasággal nem tudnának elvégezni. Egy-egy számítás, amely normál körülmények között akár egy hétig is eltartana, ezzel a technológiával másfél-két óra alatt elkészül – mutatott rá.

Hozzátette, az időjárás-előrejelzés a Balatonnál még bonyolultabb, mert a tó három éghajlati hatás találkozásánál fekszik. Az óceáni, a mediterrán, és a kontinentális éghajlati hatások keveredése alakítja a Balaton időjárását, és ezt a képet tovább bonyolítja a tó kiterjedt vízfelülete, valamint a Balatonnal párhuzamosan húzódó Bakony hegység hatása. A víztömeg markánsan módosítja a helyi időjárási viszonyokat, elsősorban a hőmérséklet kiegyenlítésén keresztül. Emellett a tónak sajátos, helyi szélrendszere is van, amelyet tavi cirkulációnak nevezünk.

Általában a hidegrekordot Zabaron mérik. Március 5-én viszont megírtuk, hogy ha nem is rekord, de a leghidegebb a Balatonnál volt. Ennek persze van magyarázata, és ezt nem a klímaváltozás idézi elő.

Horvát Ákos arról is beszélt, hogyha például a tó partjával párhuzamosan, hosszú sorban emeletes házak épülnek, akkor gyökeresen átalakulnak a hőmérsékleti viszonyok, a széljárás és általánosságban a komfortérzetet is az adott térségben. Egészen másképp, mintha a partot ligetes, nyitott területek szegélyeznék – tette hozzá.