Úgy látjuk, hogy a bankszámladíjak elszálltak – szögezte le Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután a tárca és VOSZ stratégiai megállapodást kötött egymással.

Elmondta, hogy a Bankszövetség elnökével tárgyalásokat folytatott az elmúlt időszakban, ugyanis a kormányzat szerint a bankszámladíjak sokkal gyorsabban emelkedtek, mint ami a lakossági tranzakciókból az következne. Ez nem elfogadható - szögezte le Nagy Márton. Hangsúlyozta, hogy arra kérték a Bankszövetséget, dolgozzak ki egy javaslatcsomagot a családok és a nyugdíjasok érdekében,

de a javaslat, amit a bankok letettek, "nagyon gyenge".

Nagy Márton hozzátette:

Még adok egy-két hetet erre a megegyezésre. Ha nem sikerül, akkor szabályozni fogjuk.

Elmondta, vannak lehetőségeik, mint például akár egy ársapka bevezetése, amivel le tudják szorítani a áremelkedéseket. Úgy látja, az árrésstopra utalva, a kormány bebizonyította azt, hogy a következő hónapokban mindent alá fog rendelni annak, hogy az infláció ne térjen vissza Magyarországon.

Majd azt üzente még a bankoknak, hogy árrés-kérdéskörnél is tovább tudunk menni a szigorításokkal, ha nem elégséges az eredmény.

Most a bankokon a sor, és mi nem félünk attól, hogy itt is akármilyen komoly szabályozást vezessünk be - magyarázta Nagy Márton.

Ahogy arról beszámoltunk, legutóbb épp az MBH Bank jelentette be, hogy drágulni fognak a lakossági számlacsomagjai.

Ezzel a lépéssel 5 nagybank és további két kisebb pénzintézet már biztosan megemeli a számladíjakat az infláció mértékének megfelelően.

A CIB Banknál 2025.04.01-től növekednek a díjak.

A KDB Banknál 2025.04.01-től emelkednek a díjak.

A K&H Banknál 2025.04.01-től emelik a díjakat.

A MagNet Banknál szintén 2025.04.01-től változnak a lakossági számlák díjai.

Az MBH Bank esetében 2025. 04.30-tól, vagy 2025.05.01-től korrigálják a díjakat. (Attól függően, milyen számlával rendelkeznek az ügyfelek).

Az OTP Banknál 2025.03.01-től módosulnak a számlaköltségek.

Az UniCredit Banknál 2025.03.01-től nőnek az infláció miatt a számlaköltségek.

Ezzel hétre emelkedik azon bankok száma, amelyek megemelik a lakossági ügyfeleik számlaköltségeit az infláció miatt.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a többi bank nem lépi meg ezt a díjemelést. Elképzelhető, hogy még nem jelentették be ezt a díjváltozást.