Ahogy arról az Economx is beszámolt: 2024 januárjától lépett hatályba az aranyvízumtörvény, amely 3. országbeli, azaz ez EU-n és EGT-n kívüli állampolgároknak új vízum és tartózkodásiengedély-szabályokat vezetett be. E szerint a törvényben meghatározott befektetési feltételek teljesítése esetén jár az aranyvízum, ennek birtokában kérhető a tartózkodási engedély.

Nem lett igazuk az aggódóknak, nem vették ostrom alá Magyarországot a mindenféle kétes hátterű, ám schengeni vízumra és európai tartózkodásra utazó kínai, arab stb. gazdagok hordái, miután életbe lépett a kormány új aranyvízum-konstrukciója; az úgynevezett vendégbefektetői vízumra szűk egy hónap alatt három kérelem érkezett, tartózkodási engedélyre pedig még egy sem

- írja a HVG az Idegenrendészeti Főigazgatóság tájékoztatója alapján.

A vendégmunkástörvény néven elhíresült, a kormányzati kommunikáció szerint a bevándorlási szabályokat szigorító törvény értelmében az ország megnyitja határait a tehetős külföldiek előtt:

akik képesek 250 ezer euró értékben beszállni valamelyik ingatlanalapba

vagy legalább egymillióval megtámogatják valamelyik egyetem alapítványát,

illetve legalább félmillió euró értékű ingatlant vásárolnak,

ha pedig le is akarnak itt telepedni, akkor garantálják ezek hosszú távú megtartását.

A vízum igényléséhez nem kell igazolni az adott befektetést, elég nyilatkozni a szándékról, és igazolni, hogy rendelkezésre áll a szükséges összeg.

Gortva Martin, a Kapolyi Ügyvédi Iroda ügyvédje a lapnak azt mondta:

piaci információk szerint jelenleg is zajlanak jogalkotói egyeztetések a szabályozás lyukainak befoltozásáról, célszerű lenne, ha ebbe a piaci szereplőket is bevonnák, és persze ha az érintett állami szervek egymással is egyeztetnének.

A fő gond az, hogy egyáltalán nem lesz átlátható folyamat az alkalmas ingatlanalapok kiválasztása. Az Alkotmányvédelmi Hivatalt (AH) jegyzéke ugyanis nem nyilvános, és ez valószínűleg így is marad.

Úgy tudni, nincs még megfelelő ingatlanalap, és ezt egy, az Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapjára nemrég felkerült újabb, „gyakran ismételt kérdések” típusú tájékoztató is alátámasztja. Ebben a hatóság azt írja, nem vezet listát az alkalmas ingatlanalapokról és -alapkezelőkről, így „jelenleg” nem áll módjában információval segíteni az ügyfeleket.

A vízumigénylés online is elindítható, a honlapon megtalálhatók a szükséges információk, letölthetők a kitöltendő dokumentumok, így akár egy önállóan eljáró befektető is el tud boldogulni. A szükséges információk közül éppen csak az a kulcsfontosságú nem érhető el, hogy mely ingatlanalapok felelnek meg a követelményeknek.