Mínuszban kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.

A londoni FTSE100 index 0,76 százalékkal,

index 0,76 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,80 százalékkal,

index 0,80 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,83 százalékkal gyengült.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,71 százalék mínuszt jelzett nyitáskor.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 30 centtel (0,47 százalékkal), 63,64 dollárra csökkent.

Az arany ára unciánként 2,76 százalékkal (126,71 dollárral), 4722,11 dollárra ugrott.

Az európai gázár csökkent a kereskedés első órájának végére. A holland gáztőzsdén a legközelebbi, februári határidős jegyzésben 1 megawattóra 35,09 euróba került, ami 0,86 százalékkal alacsonyabb a hétfői záróértékénél. Három hónapja 32,59 eurón, egy éve 44,72 eurón, két éve 32,74 eurón zárt.

Kilenc órakor az euró árfolyama 385,25 forintra gyengült a hétfő kora esti 385,32 forintról. A frank jegyzése 415,02 forintról 415,35 forintra emelkedett, a dolláré pedig 330,99 forintról 329,58 forintra csökkent.

Az eurót 9 órakor 1,1689 dolláron jegyezték, magasabban a hétfő kora esti 1,1641 dollár után.