Tele van az új KRESZ-tervezet átgondolatlan változtatásokkal. Nem mondom, hogy ez rossz szándékú, de ahogy Lázár János szokott fogalmazni, félkész, mint az ország – fogalmazta meg kritikáját a 24.hu-nak nyilatkozva Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, volt közlekedési államtitkár általa abszurdnak vélt pontokra bukkant a kedden publikált, több mint 150 oldalas tervezetben, amelyet a Lázár vezette Építési és Közlekedési Minisztérium január 20-án tette közzé.

Az új KRESZ tervezetében számos közlekedési szabály módosult, de nem mindenhol egyértelmű a fejlődés.

A szakpolitikus a portál megkeresésére azt fejtette ki, amennyiben így menne át az új KRESZ, azzal gyakorlatilag vége lenne a bérelhető elektromos rollereknek, az egy percig elfogadott járdán parkolással az 1970-es évek hangulata jöhetne vissza, de a futók is nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert az ő sebességüket is korlátoznák, ha közterületen sportolnak.

Búcsú a gyors biciklizéstől és futástól

A tervezet értelmében „a gyalogoslétesítményeken közlekedőknek – a villamos kivételével – a mindenkori gyalogosforgalomhoz igazodva, de legfeljebb 10 km/óra sebességgel szabad közlekedniük, és figyelembe kell venniük a gyalogosközlekedésre vonatkozó közúti jelzéseket”. Vitézy Dávid értékelése szerint a javaslatnak ez az egyik leghajmeresztőbb része, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy

betiltanák a 6 perc/km-nél gyorsabb futást a közterületeken.

Holott meglátása szerint ez még egyáltalán nem számít élsportolói sebességnek.

Ráadásul az új KRESZ kimondja azt is, hogy „a kerékpáros létesítményeken közlekedőknek a mindenkori kerékpárosforgalomhoz igazodva, de legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedniük, és figyelembe kell venni a kerékpáros-közlekedésre vonatkozó közúti jelzéseket”.

A szakértő-politikus úgy gondolja, a gyalogosok és a kerékpárosok sebességkorlátozása annak ismeretében különösen vicces, hogy ugyanezen javaslatban lehetővé tennék a 130 km/óránál nagyobb sebességhatárt autópályán.

Új járdaszabály

Vitézy számára a hetvenes évek hangulatát idézi az a bekezdés, mely szerint

„járdát érintve vagy a járdán az utascsere céljából, de legfeljebb egy percig szabad megállni, ha a) legalább másfél méter széles terület marad a járdán a gyalogosok közlekedésére; b) legalább 3 méter széles szabad elhaladást biztosító terület marad az úttesten a járműforgalom számára és c) a megállás a közlekedőket nem akadályozza”.

Ezzel az autóközpontú intézkedéssel a fővárosi képviselő szerint gyakorlatilag legalizálnák a járdán parkolást, amivel a büntethetőség is megnehezedik, hiszen a rendőrnek vagy a közterület-felügyelőnek bizonyítania kel, hogy az autós több mint egy percig tartózkodott a járdán, vagy hogy azt nem utascsere céljából tette.

Némely pontok véleménye alapján kaotikus állapotokat is előidézhet Budapesten. Azt is megjegyezte, hogy hamarosan már „a buszsávban meg szabad állni a) személytaxival az utascsere idejéig, de legfeljebb egy percig akkor, ha a megállás a közösségi közlekedés járműveit nem akadályozza”.

A gyalogosnak kellene résen lennie

Az új KRESZ korlátozóbb lenne a gyalogosokkal szemben, mivel lakott területen kívül láthatósági ruházatot kell viselnie korlátozott látási körülmények között, ha nem járdán vagy gyalogúton közlekedik, de ezt Vitézy abszurd elvárásnak tartja.

Tehát egy túrázó vagy mezőgazdasági munkás el se induljon láthatósági mellény nélkül, mert ha leszálló ködben vagy este az út szélén talál gyalogolni, azonnal szabálytalannak minősül. Ismét egy szabály, ahol nem az autósnak kell figyelnie a gyengébb közlekedő félre, hanem a gyalogostól várja el a jogalkotó, hogy sétáló karácsonyfaként hívja fel magára a figyelmet

– fakadt ki.

Mihez kezdjenek a rolleresek?

A szakértő elmondta, bár több ponttal egyetért a rollerekre vonatkozó szigorítás kapcsán, ám a javaslat szerinte gyakorlatilag megöli a bérelhető rollerek értelmes piacát, azzal az előírással, hogy „a kis teljesítményű motoros rollerrel közlekedőnek kerékpáros-fejvédőt vagy motorkerékpáros-bukósisakot kell viselnie”.

Emellett azt is abszurdnak véli, hogy noha a járdán lehet rollerezni, az úttesten sehol, miközben „nem szabad a járdán mikromobilitási eszközzel közlekedni, ha azt az illetékes önkormányzat rendeletével megtiltotta, és ezt a tiltást a járdán jelzőtáblával vagy útburkolati jellel megjelölte.”

Visszalépés a parkolásban?

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint az új KRESZ a parkolóautomatákra is kitér, holott ez a kérdés nem is idevaló.

„Ha a parkolás időtartamhoz kötött, a járművezetőnek a parkolás megkezdésének időpontját az alábbi módok valamelyikén kell igazolnia: a) elektronikus úton, az út tulajdonosa által üzemeltetett vagy rendszeresített parkolási rendszerben történő regisztrációval elektronikus úton vagy b) a szélvédő mögött a műszerfal bal oldalán elhelyezett bármilyen egyértelmű módon.” Emiatt Vitézy szerint voltaképp ellehetetlenül a kamerával való digitális parkolásellenőrzés, amit az automaták utáni világban a kerületek már készítenek elő, lévén a papír alapú parkolójegyeket nem lehet ezzel a módszerrel ellenőrizni.

„Ezek szerint a vádlottak padján ülő korrupt szocialisták mellett a kormányzathoz közel álló köröknek is nagy biznisz lehet a parkolás”

– vetette oda.

Vitézy Dávid szerint akadnak előremutató jelek is a tervezetben, még olyanok is, amikért évek óta küzdöttek. Például a villamosok gyorsítási lehetősége, mivel kikerült a kötelező maximum 50 km/órás sebességkorlátozás, vagy a kerékpáros utca és a városközponti zóna bevezetése is.