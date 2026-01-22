A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) választási jogi projektkoordinátora, Döbrentey Dániel szerint a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetését elsősorban a minisztérium honlapján kellene lebonyolítani, és nem egy politikus személyes felületén.

Miután lezajlottak a jogszabálytervezetek előkészítéséhez szükséges szakmai egyeztetések, a társadalmi véleményeztetést a minisztérium felületén kell fogadni. A névtelen véleményeket a törvény értelmében figyelembevétel nélkül kell kezelni - hívta fel a figyelmet a szakértő a Telexnek nyilatkozva. Hozzátette: más módon is van lehetőség a jogszabálytervezetek véleményeztetésére, de ez csak olyan felületeken szabályos, amikről vélelmezhető, hogy érdemben hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott tervezetről többen nyilvánítsanak véleményt, mint enélkül.

Döbrentey szerint Lázár János megtehette volna, hogy a jogszabály PDF-fájljára mutató linket vagy a minisztérium oldalára vezető hivatkozást oszt meg az oldalán vagy a Facebook-oldalán. Ezzel szemben a miniszter az új KRESZ teljes dokumentumát a saját honlapjára - lazarjanos.hu oldalra - töltötte fel.

A TASZ szakértője súlyos problémának tartja, hogy az oldalon nincs adatvédelmi tájékoztató. Szerinte a látogatóknak tudniuk kellene, kihez érkeznek az adataik, hol tárolják azokat, mire használják, és mikor törlik. Nem világos az sem, hogy az e-mailcímek megadása miért kötelező, és hogy kap-e visszajelzést az, aki leírja véleményét. Az adatvédelmi tájékoztató hiánya miatt a felhasználók panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz - hívta fel a figyelmet a TASZ jogi projektkoordinátora.

A szakértő hozzátette: hasonló esetekben felmerülhet a gyanú, hogy adatbázist építenek a nevekből és e-mail címekből. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a lappal azt közölte: a miniszter oldaláról érkező vélemények a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézethez (KTI) kerülnek, és senki nem épít adatbázist ezekből az adatokból. Döbrentey szerint azonban ez sem indokolja, hogy a KTI honlapján ne jelezzék, várják az észrevételeket, és ne legyen világos, hová kerülnek az adatok.

Kedden, a Csepelen tartott Lázárinfó szünetében a Vitakultúra YouTube-csatorna kérdésére válaszolva Lázár János azzal indokolta a megoldást, hogy ő a közlekedési miniszter, és hozzátette, hogy a tervezet az ÉKM oldalán is elérhető lesz. Arra a kérdésre, miért a saját oldalára töltötte fel a dokumentumot, azt mondta, hogy több újságírónak is odaadták az anyagot, mert az nem szamizdat. A KRESZ-tervezetre érkező reakciókat egy munkacsoport vizsgálja a KTI-nél, és a használható javaslatokat beépítik a végleges jogszabályba. Az adatvédelmi tájékoztató hiányára tett felvetést megköszönte, és hozzátette, hogy korrigálja a hibákat - közölte a miniszter, aki helyett egyébként Csepreghy Nándor miniszterhelyettes vezeti a minisztériumot, amíg ő kampányol.